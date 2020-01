Diplomatie : M. Boukadoum en visite en Arabie saoudite et aux émirats Arabes Unis

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effectuera du 14 au 16 janvier, une visite officielle à la tête d'une délégation de haut niveau, au Royaume d'Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis (EAU), indique un communiqué du ministère. Lors de cette visite, M. Boukadoum aura des entretiens avec les responsables saoudiens et émiratis sur "les derniers développements dans la région arabe, notamment la situation en Libye, à travers l'examen des moyens à même de mettre un terme à l'escalade militaire, à travers un cessez-le-feu durable et la concertation autour des voies d'appui du processus de règlement politique de cette crise par le dialogue inter-Libyens".

Cette visite sera "l'occasion d'examiner les voies et moyens du renforcement de la coopération avec les deux pays frères et d'établir un agenda pour les différents mécanismes de coopération bilatérale".