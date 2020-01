Chambre d’artisanat et des métiers de Blida : Formation dans les énergies renouvelables

Des sessions de formation dans le domaine des énergies renouvelables ont été ouvertes pour la première fois, par la Chambre d’artisanat et des métiers de Blida, a-t-on appris auprès du directeur de cette structure. «Le choix de cette nouvelle spécialité, qui s’ajoute à la nomenclature des formations assurées par la Cam de Blida, s’inscrit au titre de la nouvelle politique du secteur visant à se mettre au diapason des mutations technologiques, et aller au-delà des formations classiques (poterie, couture, broderie, confection de gâteaux)», a indiqué Kamel-Edinne Bouam.

La première session dans les énergies renouvelables clôturée, dernièrement, à Blida a «profité à 12 artisans qui ont bénéficié d’une formation théorique et appliquée dans les techniques de montage de panneaux photovoltaïques, avec un encadrement assuré par des formateurs agréés par l’Organisation mondiale du travail». D’autres «sessions similaires sont programmées, suivant la demande exprimée auprès de la CAM», a signalé le même responsable. Selon M. Bouam, l’introduction de cette nouvelle spécialité dans la nomenclature des formations a été «dictée par l’impératif de couverture de la demande exprimée à ce sujet, en réponse aux besoins du marché du travail pour une main d’œuvre qualifiée dans de nouvelles spécialités, à l’instar de la photographie, le montage de vidéos, la réparation de climatiseurs et d’appareils de froid, la décoration et la réparation de téléphones portables et tablettes», a-t-il précisé. Il a, également, fait part de l’ouverture d’autres formations destinées aux femmes au foyer désireuses d’apprendre un métier et d’en faire une source de revenus, particulièrement la confection de savon traditionnel, la distillation de l’eau de rose, une spécialité réputée à Blida, et la broderie électronique. A cela s’ajoute l’extraction d’essences florales, soutenue par la Conservation des forêts de la wilaya qui s’est engagée à l’accompagnement de toute personne désireuse de monter une microentreprise dans ce domaine.«Ces formation sont couronnées par des diplômes agréés par l’Etat, outre l’obtention d’une carte d’artisan qui ouvre droit aux prestations assurées par les dispositifs d’aide au montage d’un projet», a souligné M. Bouam.La CAM de Blida compte 12.700 artisans immatriculés, dont 600 ont obtenu leur cartes d’artisan en 2019, est-il signalé, par ailleurs.