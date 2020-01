Etablissement de santé de Médéa : Formation sur l’orientation des patients

Une formation consacrée à l’accueil et l’orientation des patients a été lancé, hier, au niveau de l’établissement public de santé de proximité Mohamed-Boudiaf de Médéa au profit des agents de sécurité et d’orientation, a-t-on appris auprès de la direction de cet établissement.

Initiée et encadrée également par le service d’assistance médicale d’urgence (SAMU) de l’hôpital de Médéa, cette session de formation, la première du genre organisée au niveau local, vise à former le personnel affecté à la sécurité et l’orientation des malades aux méthodes d’accueil des patients et de leurs accompagnateurs, comment gérer des situations délicates et rassurer autant le malade que ses proches, a-t-on expliqué.

Les cours d’initiation, pratiques et théoriques, prévus à cet effet, porteront, a-t-on ajouté, sur le contact avec le patient ou les accompagnateurs du malade, d’autant que le premier contact détermine souvent l’opinion et le jugement que va porter le patient ou son proche vis-à-vis du service sanitaire, et requiert, à cet égard, un comportement susceptible de les rassurer et aider à gérer leur stress. Le volet orientation des malades, notamment dans les cas d’urgence, figure aussi dans le programme de cette formation, qui se déroulera sur plusieurs sessions, et va permettre aux agents d’orienter chaque patient vers le service le plus adapté à ses besoins, a-t-on souligné.

Outre l’amélioration de la prise en charge des malades ou des visiteurs, le but de préparer le personnel de sécurité et d’orientation à mieux gérer le flux de malades et de citoyens, juguler, autant que possible, le phénomène de violence à l’égard du personnel médical, a-t-on conclu.