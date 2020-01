Naâma : Création de 60 micro-entreprises à Naâma

Quelque 60 micro-entreprises ont été financées en 2019 dans la wilaya de Naâma, dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi ANSEJ et CNAC, a-t-on appris auprès des deux antennes locales.

En 2019, 42 projets ont été financés par l'antenne locale de la CNAC. Les micro-entreprises sont entrées en phase d'exploitation, notamment celles concernant l'activité d'élevage de vaches laitières, l'engraissement ovin et autres activités agropastorales, a indiqué le chargé de communication de l'antenne CNAC, Chebab Zakaria.

L'antenne de l'ANSEJ a, quant à elle, contribué à la création de 18 micro-entreprises activant dans les domaines d'élevage caprin, de la production du lait et ses dérivés, de l'agriculture dont les cultures irriguées, la production maraîchère, l'artisanat et autres entreprises de service, a-t-on ajouté au niveau de cette antenne.

Au cours du premier trimestre 2020, 28 micro-projets doivent être financés par la CNAC et 15 autres par l'ANSEJ dans la wilaya, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, l'opération d'accompagnement, de sensibilisation et de formation a touché, en 2019, quelque 101 étudiants au niveau de la maison de l'entrepreneuriat du Centre universitaire Salhi-Ahmed. Les étudiants ont reçu des diplômes de qualification pour créer des micro-entreprises une fois leur diplôme obtenu.