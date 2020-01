Mostaganem : Hausse de la production de viande

La production animale de la wilaya de Mostaganem a connu, en 2019, une légère hausse de l’ordre de 4 pc par rapport à l’année d’avant, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles.

Le service de production et d’appui technique a souligné que la production des viandes rouges et blanches a enregistré une croissance de 4% (environ 6.000 quintaux) par rapport à la campagne de 2018 marquée par une production de 149.800 qx.

La production laitière a connu, aussi, une croissance durant cette période, passant de moins de 100 millions de litres en 2018 à plus de 104 millions de litres à la fin de l’année 2019, dont 9 millions de litres de lait de vache collectés.

La production d’œufs a poursuivi la tendance à la hausse entamée en 2016, avec une production, l’année dernière, de quelque 242 millions d’unités, soit une augmentation de l’ordre de 8%, soit 18 millions d’œufs supplémentaires, a-t-on ajouté de même source.

Par ailleurs, la wilaya de Mostaganem a également enregistré durant la même période une légère hausse de sa production de laine, passant de 3.150 quintaux en 2018 à 3.370 quintaux l’année suivante. La production du cuir a connu, quant à elle, une stabilité à hauteur de 460 quintaux.

La production mellifère a enregistré une hausse de l’ordre de 1.420 quintaux grâce à l’augmentation du nombre de ruches productives. Cette production est passée de 24.760 quintaux en 2018 à 26.480 quintaux l’année suivante. Lors de la campagne 2018, la wilaya de Mostaganem a occupé la 6e place au niveau national en ce qui concerne la production d’œufs, la 10e place pour la production de lait, la 19e position pour ce qui est de la production de miel et la 23e place pour la production de laine et des viandes blanches.

Pour les productions végétales, la wilaya occupe la 4e place pour les maraîchers, surtout la production de la pomme de terre et des agrumes (2e place), la viticulture (3e place), a-t-on indiqué.