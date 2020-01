Marché pétrolier : Les prix restent stables

Les prix du pétrole étaient stables hier en cours d'échanges européens, après avoir été secoués la semaine dernière par une phase d'escalade puis de détente dans les relations entre les Etats-Unis et l'Iran.

Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 65,00 dollars à Londres, en hausse de 0,03% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour février grappillait 0,07% à 59,08 dollars.

L'or noir se remet doucement d'une semaine très agitée qui s'est soldée par une baisse hebdomadaire de 5,3% pour le Brent et de 6,4% pour le WTI, leur plus forte chute depuis juillet, après cinq semaines consécutives de hausse. «Les prix du pétrole sont stables lundi matin, alors que les inquiétudes autour d'un conflit entre l'Iran et les Etats-Unis se sont atténuées», a commenté Al Stanton, analyste. Sauf «nouvelles tensions» au Moyen-Orient, la semaine sera surtout animée par la signature de l'accord commercial de «phase 1» entre les Etats-Unis et la Chine prévue à Washington demain, selon plusieurs observateurs de marchés, dont Michael Hewson.