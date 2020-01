La PME, un acteur de diversification économique

Dans toutes les économies développées, la petite et moyenne entreprise est considérée comme une source première de création de richesses.

Ce schéma n’est pas encore atteint dans le cas de notre pays où la PME reste confrontée à une problématique de survie dans un environnement contraignant et peu favorable à son déploiement, en attendant que les conditions de visibilité soient meilleures. Evidemment, les pouvoirs publics ont initié une démarche pour la promotion et le soutien de cette catégorie d’entreprises, dont le rôle dans la dynamique économique n’est plus à démontrer, mais force est d’admettre que le processus est à consolider dans le cadre de la nouvelle vision économique qui entend faire de la PME un levier de croissance et de création d’emplois et de richesses. Partant de là, l’enjeu consiste à œuvrer pour l’émergence d’un climat des affaires favorable, où la PME peut jouer son rôle d’acteur économique majeur et contribuer efficacement dans la construction d’une économie moderne et diversifiée.

En fait, l'amélioration de l'efficacité des petites et moyennes entreprises demeure une condition primordiale, de par leur spécificité et leur place dans l’économie nationale, en particulier dans la prochaine phase qui s’avère décisive pour le pays. Véritable fer de lance de toute politique de développement, les PME doivent, par conséquent, occuper une position-clé en termes de nombre d'entreprises et de génération de la valeur ajoutée. Mais, en attendant, le tissu des PME demeure caractérisé par un niveau d’intégration limité, d’importantes disparités territoriales, en plus de sa fragilité, du fait de la structure de sa composante, essentiellement des TPE (toutes petites entreprises).

Les statistiques du 1er semestre 2019, qui renseignent sur ces déséquilibres, indiquent que la population globale de la PME, à la fin de cette échéance, est «composée de 97% de TPE (effectif de moins de 10 salariés), soit 1.136.787 TPE qui demeurent fortement dominantes dans le tissu économique, suivies par la petite entreprise avec 2,60% et la moyenne entreprise avec 0,40%».

L’autre caractéristique est que «la majorité des PME activent principalement dans les services, l’artisanat et le BTPH, alors que seulement 8,71% sont des PME à caractère industriel. On relève également que le tissu des PME souffre d’une répartition géographique inégalitaire, puisque la plupart se concentrent dans le Nord du pays avec une part de 70%». On ne peut omettre également cette problématique majeure qui réside dans le taux de radiation lié à la mortalité ou la disparition de la PME pour des raisons diverses. A titre indicatif, 8.195 PME privées ont été radiées au premier semestre 2019. Bien que le phénomène soit normal, il reste que la relance de l’entreprise constitue un véritable casse-tête.

En conséquence, le développement de la PME, l’un des grands axes de la stratégie industrielle du gouvernement dans le cadre de la politique de substitution à l’importation, recommande que ce dossier soit pris en charge.

Le contexte impose en effet que toutes les potentialités du pays soient mobilisées pour permettre de relancer l’économie nationale. Dans cette optique, il y a lieu de doter ces entreprises de plans d’action visant à assurer leur développement, la pérennité de leur activité, à travers l’accès aux marchés publics, et à consolider leurs capacités managériales et organisationnelles pour leur permettre de relever les défis futurs. Le redéploiement territorial de la PME est un autre aspect à ne pas négliger dans la nouvelle approche du gouvernement, tant il relève d’un objectif de stabilité sociale et d’équité en matière de développement. Il sera question également de situer les entraves au financement des PME par les banques publiques, l’une des principales contraintes qui se posent encore aux chefs d’entreprise.



D. Akila