Concert de musique : Le chanteur kabyle Ghiless Amzal à Alger

Le chanteur kabyle, Ghiless Amzal, a animé, dimanche dernier à Alger, un concert de musique à l'occasion du nouvel An amazigh «Yennayer 2970», offrant au public une panoplie de chansons dans le genre kabyle.

Le jeune artiste a interprété, une heure et demi durant, plusieurs de ses chansons sentimentales, telles que «Ayen Ayen», «Inès Inès» et «Aighar», accompagné par la troupe «Al Amal» qui a exécuté quelques danses kabyles traditionnelles.

Le chanteur a également repris quelques succès de la chanson kabyle, comme «Avava Inouva» d'Idir et «Thalt Ayam» d'Ait Menguellat, suscitant l'enthousiasme du public présent à la salle Ibn Zeydoun.

Ce concert a été également marqué par les prestations de plusieurs duos, à l'instar d'Izoran interprétant avec l'artiste la chanson «Ssendu» d'Idir.

Ghiless Amzal dont les débuts artistiques remontent à 2014, compte actuellement à son actif plusieurs albums, dont «Assed el amer», «Aldjia» et «Hamlaghkem a Manel».