ASO Chlef : Zaoui fait le point

L’ASO Chlef semble avoir tourné la page des grèves répétitives ayant secoué l’équipe pendant la première phase du championnat. Les protégés de Samir Zaoui continuent de préparer le match retard contre le champion en titre l’USMA à Chlef le lundi 20 janvier. Le driver des Rouge et Blanc a mis les points sur les «i» lors d’une conférence de presse pour mettre fin aux rumeurs des noms de joueurs annoncés pour renforcer les rangs de l’ASO, tout en revenant sur l’épisode des grèves des joueurs qui a défrayé la chronique pendant de longues semaines au sein de la maison chélifienne.

Le coach a tenu pour responsables premièrement les joueurs pour manque de maturité ainsi que la direction qui n’a pas tenu ses promesses envers eux. «La direction n’a pas tenu ses promesses envers les joueurs, ce qui nous a énormément déstabilisés. Eux aussi ont une grande part de responsabilité. On s’était promis au début de saison de nous concentrer sur notre travail et de nous montrer patients, mais ils n’ont pas tenu cet engagement», a-t-il fait savoir. Samir Zaoui culpabilise les joueurs d’être la cause du ratage de plusieurs points lors de la phase aller du championnat. En effet, le nouveau promu siège à la 13e place avec au total 16 points, avec un match en retard à disputer prochainement contre l’USMA. Une performance acceptable pour un club qui retrouve à peine ses repères au sein de l’élite, et qui aurait pu faire mieux si la sérénité avait régné depuis le mois d’août. Le coach de l’ASO a souligné que le club ne forme plus de bons joueurs capables d’évoluer avec l’équipe fanion et les grosses cylindrés comme c’était le cas par la passé. Il a fait savoir qu’après avoir supervisé les jeunes joueurs, aucun d’entre eux n’a donné satisfaction pour être convoqué avec l’équipe fanion. Au volet des recrutements, l’ancien international annonce que la direction est sur la piste de deux attaquants.

Le premier évoluant au Ligue 2 tandis que le second est un joueur africain, qui rejoindra l’équipe incessamment. Par ailleurs, et du moment que la direction ne pouvait recruter d’autres éléments actuellement, l’entraîneur de l’ASO a précisé qu’il ne pouvait libérer certains joueurs même s’ils ne jouent pas régulièrement ou qu’ils ne font pas partie de ses plans. Une situation qui limite les choix du coach chélifien, mais qui donne une nouvelle chance aux joueurs de prouver leurs capacités dans une atmosphère plus sereine.

Kader Bentounès