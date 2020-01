Handball, CAN-2020 : Les verts en mode CAN

La sélection algérienne de handball a battu son homologue angolaise sur le score de 28-21 (mi-temps : 17-7) en match amical de préparation disputé dimanche à la salle omnisports d'Aïn-Taya (Alger).

Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des deux sélections à la Coupe d'Afrique de handball-2020 prévue du 16 au 26 janvier 2020 à Tunis. Le sept algérien figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie, alors que l'Angola fait partie du groupe B aux côtés du Nigeria, du Gabon et de la Libye. A noter que le vainqueur de cette 24e édition de la CAN décrochera son billet pour les jeux Olympiques de Tokyo-2020.



Messaoud Berkous en route vers sa 7e phase finale



Le sociétaire du GS Pétroliers, Messaoud Berkous, honorera en Tunisie, à l'occasion de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020) de handball, sa 7e présence à la grande fête continentale. Ayant effectué ses débuts à la CAN en 2008 à Luanda (Angola), l'arrière-gauche algérien n'a plus quitté les rangs du Sept national, se rapprochant ainsi du trio recordman Abderrazak Hamad - Tahar Labane - Hicham Boudrali qui a pris sa retraite internationale après avoir pris part à 8 éditions. L'homme fort du GS Pétroliers et de la sélection nationale s'est illustré particulièrement lors de la CAN-2014 à Alger en remportant son premier sacre africain et également le titre du meilleur marqueur du tournoi. Deux autres joueurs de l'actuelle sélection nationale, à savoir Riyad Chahbour et Abderrahim Berriah, vont prendre part à Tunis à leur 6e CAN, entrant ainsi dans le cercle très fermé d'autres illustres handballeurs qui ont grandement contribué à l'essor de la petite balle algérienne lors de sa période dorée, dont Omar Azeb, Achour Hasni, Abdelmalek Slahdji, Mouloud Mokhnache, Abdelkrim Bendjemil et Abdeslam Benmaghsoula, pour ne citer que ceux-là.



Sept nouveaux joueurs étrennent leur participation à la CAN



Sept nouveaux joueurs de la sélection algérienne de handball vont étrenner leur carrière internationale officielle en Tunisie, à l'occasion de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), prévue du 16 au 26 janvier. Il s'agit du gardien de but Acheraf Hamzaoui (CR Bordj Bou Arréridj), Alaeddine Hadidi (GS Pétroliers), Mohamed Griba (CRBB Arréridj), Okba Essad (CRBB Arréridj), Ali Boulahsa (JSE Skikda), Zouheir Naïm (JSE Skikda) et Yahia Zennadi (OM Arzew).

La liste du sélectionneur Alain Portes comporte également l'ossature habituelle du Sept algérien, composée de Messaoud Berkous (7e CAN), ou encore Riyad Chahbour et Abderrahim Berriah, régulièrement présents au rendez-vous biennal continental depuis 2008 et qui ont intégré le cercle très restreint des joueurs ayant pris part à six CAN.



Arbitrage : 8 paires retenues, les Algériens Hamidi-Belkhiri en tête



La Confédération africaine de handball (CAHB) a retenu huit paires arbitrales, dont les Algériens Sid-Ali Hamidi - Youcef Belkhiri, pour diriger les rencontres de la Coupe d'Afrique des nations-2020 (CAN-2020), du 16 au 26 janvier en Tunisie. Hamidi et Belkhiri avaient officié leur première CAN en 2018 au Gabon. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, puisque les Algériens ont eu l'insigne honneur de diriger la finale entre la Tunisie et l'Egypte (26-24). Sur sa lancée, la paire arbitrale algérienne a dirigé notamment en 2019 la Supercoupe d'Afrique des clubs (dames), la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (messieurs), une demi-finale du Championnat du monde des moins de 21 ans (garçons), la finale du tournoi masculin des Jeux africains, la finale du Championnat d'Afrique des clubs champions (messieurs) et des rencontres du Championnat du monde seniors (dames). Aux côtés des Algériens, seront présentes également deux paires égyptiennes, deux autres tunisiennes, une sénégalaise, une togolaise et une dernière espagnole qui va diriger quelques rencontres du tour préliminaire du Championnat d'Europe-2020, actuellement en cours en Autriche, Norvège et Suède avant de rejoindre la Tunisie le 18 janvier.