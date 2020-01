MC Alger : Le stage de Gammarth annulé

Le stage hivernal que devait effectuer le Mouloudia d’Alger en Tunisie dans la ville de Gammarth, à partir d’hier pour préparer la phase retour du championnat national de la Ligue 1, a finalement été annulé, en dernier lieu. La direction du club a été contrainte de changer de programme en dernier lieu. Les camarades de Mebarakou effectueront en fin de compte leur stage à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) d'Aïn Benian, comme annoncé par le club algérois sur sa page facebook officielle. Pourquoi donc ce changement en dernière minute ?! Eh bien, selon le directeur général sportif du MCA, Fouad Sekhri, c’est à cause de l'équipementier du club. Ce dernier qui était tenu via ses engagements contractuels avec le Mouloudia de prendre en charge ledit stage sur le plan financier, n'a malheureusement pour la formation mouloudéenne donné aucun signe de vie. Laissant pantois les responsables du Doyen. En faillant à ses engagements, l’équipementier porte préjudice au programme de préparation initialement établi par le club algérois. Sakhri a même fait savoir dans une déclaration accordée à la télévision nationale, qu’après ce «coup fourré» le MC Alger est en passe de mettre un terme au contrat qui lie les deux parties, pour manquement aux engagements pris par l’une des partie, à savoir l’équipementier en question. Suite à quoi donc, il a été décidé d’organiser un stage de dix jours à Alger, afin de préparer la phase retour et le prochain match de coupe d’Algérie face au WA Boufarik sur le terrain de ce dernier, prévu le dimanche 26 janvier (14h00), pour le compte de la mise à jour des 16es de finale de la Coupe d'Algérie.

Dumas hésite…

Par ailleurs, selon les échos qui nous sont parvenus hier de la maison MCA, on croit savoir que l’entraineur français Franck Dumas, qui vient de résilier son contrat avec le CABBA, n’a pas encore donné son accord officiel pour prendre la tête de la barre technique du Mouloudia en remplacement de Bernard Casoni. Il serait même hésitant à ce propos. Convoité aussi par Chabab Belouizdad, il n’a pas encore fait un choix définitif. Un choix qu’il s’apprêtait à faire dans les toutes prochaines heures au moment où nous mettions sous presse. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

Mohamed-Amine Azzouz