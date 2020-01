Delort signe son 7e but

L'attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, auteur samedi soir de son 7e but en championnat de Ligue 1 française de football lors de la victoire sur le terrain d'Amiens (2-1), a conforté sa position dans le Top 10 du classement des buteurs. Delort, considéré comme l'un des cadors de la formation de l'Hérault, a marqué le but de la victoire d'une belle reprise (83e), sur une passe décisive de Gaëtan Laborde. Delort, qui revient à un but du Brésilien du PSG Neymar et du Sénégalais du Stade rennais M'baye Niang, est sur la cadence de la saison dernière, quand il avait pu marquer 14 buts en 36 apparitions. Le classement de cet exercice est dominé jusque-là par l'attaquant français de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, avec 13 buts, devant Kylian Mbappé (PSG) et Moussa Dembélé (Lyon), qui comptent 11 réalisations chacun. Les deux autres internationaux algériens Zinedine Ferhat (Nîmes), Youcef Atal (OGC Nice), Hicham Boudaoui (OGC Nice) et Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne) comptent une réalisation chacun, alors qu'Adam Ounas (OGC Nice), Haris Belkebla (Stade brestois) et Mehdi Abeid (FC Nantes) n'ont inscrit aucun but pour le moment en Ligue 1. Delort (28 ans) avait été appelé au dernier moment par le sélectionneur Djamel Belmadi pour participer à la Coupe d'Afrique des nations 2019, remportée par les «Verts» en Egypte, en remplacement du milieu de terrain Belkebla, écarté pour des raisons disciplinaires.