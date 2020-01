Mahrez et Bennacer s’illustrent

Peut-on encore douter du talent de Riyad Mahrez et de ce qu’il peut apporter à sa formation de Manchester City ? Au vu de ce qu’il a montré dimanche lors de la large victoire des Sky Blues contre Aston Villa, il est difficile de répondre par l’affirmative. Notre capitaine était en verve, réussissant pratiquement tout ce qu’il entreprenait et il a fait preuve d’efficacité dans le dernier geste. Il a marqué deux buts, dont un exceptionnel, et aussi offert une passe décisive à Sergio Aguero, l’autre héros du match. La paire que ces deux là composent peut faire très mal et offre certainement beaucoup de certitudes à Guardiola. Outre Mahrez, un autre Algérien a beaucoup impressionné durant le week-end. C’est le cas d’Ismaël Bennacer. Ce dernier continue d’aligner les prestations abouties avec l’AC Milan et face à Cagliari, il était pour beaucoup dans le succès précieux glané par son équipe (2-0). En milieu de terrain, il s’est chargé de tout, excellent à la récupération, impérial dans les duels et aussi très habile pour lancer les offensives. Du grand art. De quoi presque éclipser le premier but d’Ibrahimovic avec les Rossonerri. (In DZfoot.com)