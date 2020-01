Il répond à Robert Moreno : Slimani sauve Monaco d’une défaite face au PSG

Annoncé partant depuis quelques jours, Islam Slimani, relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée à la barre technique du coach Espagnol Robert Moreno à l’AS Monaco, a brillé dimanche soir au Parc des Prince, à l’occasion de l’affiche de la 19e journée du championnat de France de football. L’international algérien a sauvé son équipe d’une défaite certaine lors d’un classico à rebondissements face au Paris Saint Germain. En effet, entré en jeu à la 65e minute de jeu, alors que son équipe était menée au score, l’attaquant des Verts n’a pas tardé à se distinguer. Idéalement placé au point de penalty, Slimani profite d’une mauvaise interception de la part du défenseur central Brésilien du PSG, Marcos Marquinhos, pour offrir le point du nul à son teams. Le juge de touche, Gilles Lang signale une position de hors jeu, avant que l’arbitre du centre Antony Gautier n’accorde le but, après plus de deux minutes de visionnage de la VAR. Le joueurs Algérien de 31 ans venait remplacer Ben Yedder, auteur lui aussi d’un grand match, avec un but et une passe décisive. Slimani inscrit ainsi son huitième but de la saison (7 passes décisives aussi). Une réalisation qui pourrait bel et bien changer la donne et permettre à l’avant centre algérien, qui répond ainsi à son coach, de retrouver son statut de titulaire, perdu depuis son expulsion face aux Girondins de Bordeaux (2-1) et sa suspension pour deux matches. Prêté par le club anglais de Leicester, l’international algérien, a réalisé un très bon début de saison. Son association avec le Franco-Tunisien Benyeder, a permis à l’ASM de réalisé un meilleur départ en championnat que les deux précédentes saisons. Toutefois, si le technicien espagnol persiste à mettre sur le banc, l’attaquant algérien ou de le placer sur le côté gauche, comme ce fut le cas face à Anger (0-0), il est probable que Slimani quitte la formation du Grand Rocher durant le mercato hivernal, ouvert depuis le premier du mois jusqu’au 31 décembre. A noter que l’international algérien a des touches au Qatar et en Arabie saoudite, sans parler d’un sérieux contact avec la formation anglaise d’Aston Villa.

Redha M.