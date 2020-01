Il regroupera un nombre de pays de l’Afrique du nord : Vers la création d’un réseau régional humanitaire

Une réflexion pour l’établissement d’un Réseau Régional d'Actions Humanitaires a été engagée et soutenue par les Croissants-Rouges libyen et algérien et commence sérieusement à prendre forme.

En effet, ce projet qui concerne plus particulièrement la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, l’Algérie et la Libye tend à réunir les acteurs de l’humanitaire de la région sous une seule bannière dans le but de « favoriser », d’une part les échanges des expériences et, d’autre part, d’être « prêt » face aux enjeux des crises qui peuvent toucher nos pays. « En somme, c’est un projet prometteur et enthousiaste qui conjuguera tous les efforts en matière du travail humanitaire dans l’Afrique du Nord », a expliqué à ce sujet le Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Lundi, lors de la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre son organisation et le CRA.

Maarai Adarssi a fait savoir à cette occasion le comité chargé de ce projet se réunira prochainement et l’annonce de la naissance de ce réseau se fera après le parachèvement de toutes les modalités de son activité. « Ce réseau va sans doute permettre d’améliorer la qualité et l'impact de la coopération de notre région en matière de solidarité et d’entraide », a-t-il ajouté.

Ce partenariat vise également, d’après la présidente du Croissant-Rouge algérien, Saida Benhabyles, à tracer une feuille de route pour faire face à toutes les difficultés que peuvent rencontrer les Libyens.

Par ailleurs, les deux organisations humanitaires ont signé une convention de solidarité, de concertation et d’entraide en matière du travail humanitaire. Qualifiant Alger de ‘‘Capitale de l’humanitaire’’, le SG du CRL a confié que ce partenariat porte essentiellement sur la formation, les échanges d’informations sur l’immigration clandestine, la situation sur les frontières communes et le travail sur le terrain. « Après 2011, le croissant rouge libyen a acquis une expérience qu’il voudrait partager avec les Algériens », a-t-il soutenu.

Cette journée était également l’occasion de l’envoi de la deuxième caravane d’aide humanitaire en direction de Libye, après celle du 2 janvier dernier. Composée de cinq camions chargés notamment de plus de 70 tonnes de produits alimentaires, le cortège s’est dirigé vers le Sud libyen, dans la ville de Ghat.

Les poids-lourds achemineront les dons à la base militaire de Boufarik pour être chargés dans des avions cargos avant de décoller aujourd’hui vers Djanet où des camions les attendront pour les transporter à la ville frontalière libyenne de Ghat. Sur place, le Croissant rouge libyen distribuera les dons aux familles.

Mme Benhabyles a mis en relief les relations de fraternité et de solidarité qui lient nos deux pays. « La Libye nous a prêtés main forte durant la guerre de libération. Aujourd’hui qu’elle se trouve dans une situation difficile, il est de notre devoir qu’on vole à son secours. C’est un devoir humanitaire et une solidarité exprimée par le gouvernement et le peuple algériens », a insisté la présidente du CRA.

Il est à rappeler que sur instruction du Président de la République, l’Algérie avait, acheminé, au début de cette année de 2020 plus de 100 tonnes d’aides humanitaires au peuple libyen à partir du poste frontalier Tin Alkoum (Djanet). Cette aide urgente est constituée de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres.

Sarah Benali Cherif