Commerce: Baisse de l'activité persiste au 3e trimestre 2019 (Enquête ONS)

Ce recul de l'activité a été plus ressenti chez les commerçants détaillants qui activent, notamment, dans les matières premières et demi-produits, la droguerie, quincaillerie, appareils électroménagers et parfumerie (DQAEMP) ainsi que les machines et matériels d'équipement.

Près de 20% des détaillants enquêtés se plaignent de l'indisponibilité des produits et plus de 28% des grossistes de l'éloignement des sources d'approvisionnement de la matière première.

Plus de la moitié des grossistes et plus de 44% des détaillants ont déclaré avoir enregistré des ruptures de stocks. Les secteurs les plus touchés par ce manque sont ceux de l'agroalimentaires, de la DQAEMP et des machines et matériels d'équipement.

L'enquête indique que la majorité des détaillants et grossistes se sont approvisionnés auprès du secteur privé uniquement, notamment, ceux de la DQAEMP, des machines et matériels d'équipement et des textiles.

Par ailleurs, près de 25% se sont approvisionnés auprès des secteurs public et privé à la fois, particulièrement, ceux de l'agroalimentaire, de la matière première et demi-produits.

Quant aux prix d'acquisition des produits, ils ont été jugés "élevés" selon plus de 25% des commerçants grossistes et plus de 40% des détaillants. Les plus touchés, par cette hausse des prix, sont ceux de l'agroalimentaire, de la DQAEMP et des machines et matériel d'équipements.

En revanche, le reste des commerçants détaillants et grossistes jugent les prix "stables".

Selon l'enquête, la plupart des commerçants (grossistes et détaillants) achètent leurs marchandises en première main.

Commerçants: situation financière moyenne

Le taux de satisfaction des commandes en produits est supérieur à 50% par rapport aux besoins exprimés, selon la majorité des commerçants enquêtés, notamment ceux de la matière première et demi produits et ceux des combustibles et lubrifiants.

Par ailleurs, l'enquête a relevé que la plupart des commerçants est satisfaite de la qualité et du conditionnement des produits de juillet à septembre derniers, la demande en produits fabriqués a reculé selon les grossistes, notamment ceux de la matière première et des

demi-produits. En revanche, elle a augmenté selon les détaillants de l'agroalimentaire et des machines et matériel d'équipements.

Selon l’opinion de 28% des grossistes et près de 30% des détaillants, les prix de vente sont jugés "élevés" au 3è trimestre 2019 par rapport au trimestre précédent, notamment ceux des combustibles, de la DQAEMP et des textiles.

Quant à leur situation financière, elle a été jugée "moyenne" selon près de 70% des grossistes et selon près de 45% des détaillants. Plus de 43% des premiers et 5% des seconds ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n'a pas trouvé de difficultés à les contracter, ont souligné les enquêtés.

S'agissant des prévisions, les commerçants grossistes et détaillants prévoient la poursuite de la baisse de leur activité au cours des prochains mois. (APS)