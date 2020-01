Congrès de l’Association des rhumatologues privés : Plus de 250 participants

Plus de 250 participants prendront part au 18e congrès de l'Association des rhumatologues algériens privés (ARAP), prévu les 6 et 7 mars prochain à Oran, a-t-on appris hier des organisateurs. Ce rendez-vous de la «Formation continue» rassemblera des spécialistes privés en rhumatologie des quatre coins du pays en plus de médecins spécialistes de l'étranger, a-t-on indiqué.

Cette rencontre d'échanges et d'ouverture constitue aussi un carrefour entre les professions médicales et pharmaceutiques de tous les continents afin de croiser les points de vue et expériences, mais surtout partager les expertises et faire le bilan d'une année de recherche, a-t-on souligné de même source.

Plusieurs thèmes liés à la rhumatologie seront abordés durant les deux jours du congrès, entre autres, les rhumatismes inflammatoires, l'arthrose, l'ostéoporose et la douleur. Cet événement scientifique permettra aux rhumatologues algériens de mettre à jour leurs connaissances et de s'enquérir des derniers traitements issus de la recherche, et aussi d’être au diapason de l’évolution des thérapies liées aux traitements des maladies rhumatismales chez les adultes et les enfants.

Il sera question essentiellement durant ces deux jours de se pencher sur les thérapeutiques innovantes, en l'occurrence les biothérapies pour traiter les rhumatismes inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde (PR), a-t-on ajouté.

Un riche programme de conférences est concocté pour l'occasion traitant essentiellement, d'avancées thérapeutiques en matière de pathologies rhumatismales, d'arthrose des mains et des jambes et d'ostéoporose, entre autres.