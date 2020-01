Chantiers du village méditerranéen des JM Oran-2021 : Levée des contraintes techniques

Plusieurs contraintes d'ordre technique ayant marqué ces derniers temps les chantiers du village méditerranéen en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir (Oran Est) ont été désormais levées, a-t-on appris de la Direction locale des équipements publics.

La levée de ces contraintes a été rendue possible grâce à la réunion que vient d'organiser cette structure avec les différentes parties intervenant dans ce projet, le premier responsable de la DEP a profité de l'occasion pour appeler à "une meilleure coordination afin d'éviter d'éventuels obstacles."

Selon la DEP, "toutes les dispositions ont été prises pour que le village méditerranéen soit livré dans les délais fixés, soit avant la fin de l'année 2020 , en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens que la capitale de l'Ouest abritera du 25 juin au 5 juillet 2021. Le village méditerranéen, lieu d'hébergement des athlètes et de leurs accompagnateurs, est d'une capacité d'accueil de 4.200 lits. Ce grand ouvrage comporte également plusieurs équipements sportifs et de détente.

Les travaux d'aménagement extérieur de ce site ont été lancés depuis quelques semaines, sachant que le taux de réalisation des chantiers de base du village a atteint près de 80%, selon les estimations des responsables de la société chinoise chargée de sa réalisation, rappelle-t-on.



Installation du comité local de soutien aux Jeux méditerranéens à Bechar

Un comité local de soutien aux Jeux méditerranéens a été installé samedi dernier dans la soirée à Taghit, en présence du directeur général du comité d’organisation de ces jeux, Salim Ilès et des membres de ce comité. "Cette instance locale qui rayonnera sur l’ensemble de la wilaya de Bechar, contribuera à la promotion et à la sensibilisation à cet événement sportif régional qui verra la participation d’athlètes de 26 pays dans 24 disciplines", a indiqué Hocine Seddiki, responsable de la commission formation et volontariat au sein du COJEM, en marge de la campagne de promotion et de sensibilisation sur ces jeux. Des comités de soutien similaires seront installés à travers les autres wilayas dans le but de faire participer l’ensemble des couches de la population à la réussite de ces jeux par le biais du volontariat, a-t-il signalé.