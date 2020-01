Ecole des cadets de la Nation de Blida : Un encadrement pédagogique de haut niveau

Les journées d’information sur l’Ecole des Cadets de la Nation "Hamoud Zemit" de Blida font l’objet d’une affluence considérable de parents accompagnés de leurs enfants, visiblement très intéressés par cette école militaire, dont ils sont venus s’enquérir des conditions d’accès, a-t-on constaté.

"Cette école constitue un rêve pour nous et nos enfants" se sont accordés à dire tous les parents rencontrés après s’être enquis des commodités et du staff d’encadrement pédagogique de haut niveau de cet établissement d’enseignement militaire.

Ils ont tous exprimé leur souhait que leurs enfants "obtiennent d’excellentes notes qui les habiliteront à participer au concours d’accès à cette école".

La manifestation d’une durée de deux jours a offert l’opportunité pour le large public de connaître cette école, considérée comme une extension de l’Ecole des cadets de la Révolution. Selon le responsable du bureau de communication et d’orientation auprès de cette école, le capitaine Yazid Baha, les visiteurs ont notamment pris connaissance des commodités de l’établissement, ainsi que du staff d’encadrement et éducatif dédié à la formation des cadets et cadettes du cycle secondaire.

Le stand affecté à la sélection et à l’orientation des candidats a été particulièrement sollicité par les parents visiblement très intéressés de connaître les conditions d’accès à cette école garante d’un enseignement de qualité supérieure pour leurs enfants, synonyme pour eux, d’un avenir prometteur, a ajouté le capitaine Baha.

Les parents ont, également, été très impressionnés par les équipements pédagogiques au même titre que la qualité des ouvrages mis à la disposition des cadets.

D’autres stands reflétant l’intérêt suprême accordé par le Haut commandement de l’ANP à ce type d’établissements, relevant de la tutelle conjointe des ministères de la Défense nationale et de l’Education nationale, selon le commandant de l’école, le colonel Messaoud Touil, ont été dédiés aux moyens mis en œuvre pour la prise en charge sanitaire et psychologique des cadets de la nation, outre leur tenue officielle, a-t-il ajouté.

Des bulletins de notes de cadets et cadettes ayant obtenu des moyennes de plus de 18/20 ont été exposés à l’intention du public, en vue d’encourager les candidats aux examens de 5e et BEM pour l’obtention d’excellentes notes, qui les habiliteront à rejoindre les écoles des cadets, considérées comme le vivier des futurs cadres et compétences de l’Algérie et de l’Institution militaire. Un intérêt particulier est, aussi, conféré, selon le colonel Touil, "à l’aspect sportif et récréatif, à travers différents sports pratiqués par les cadets, avec des visites guidées de structures militaires", a-t-il fait savoir.

L’Algérie compte 10 écoles des cadets, dont sept dans le cycle moyen et trois dans le cycle secondaire, parmi lesquelles celle de Blida, comptant 750 cadets et cadettes.