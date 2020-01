Procès en appel de Kamel Chikhi dit «El-Bouchi» : L’audience reportée

Le procès en appel de Kamel Chikhi alias «El-Bouchi» n’a pas eu lieu hier. La chambre pénale près la cour d’Alger avait renvoyé le procès en appel de l’homme d’affaires au 12 janvier, qui coïncidait avec la célébration de Yennayer.

L’avocat du collectif de défense de Kamel Chikhi, Me Fateh El-Ouafi, a indiqué que «dans ce cas, l’affaire sera systématiquement renvoyée d’une semaine, soit le 19 janvier prochain».

La présidente de l’audience chargée de l’examen de cette affaire a indiqué qu’il s’agit du dernier report. L’affaire a déjà été renvoyée à sept reprises. Le procès a été programmé suite à l’appel introduit par le parquet près le pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed. La défense de Kamel Chikhi, ainsi que celle des 14 autres accusés, a fait appel des jugements lourds prononcés contre eux, le 10 juillet dernier.

Dans cette première affaire, dans laquelle sont poursuivis 12 cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger, pour «corruption, abus de fonction et perception d’indus cadeaux», Kamel Chikhi a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA.

Cinq autres accusés ont été condamnés à une peine de 8 ans de prison ferme et à une amende d’un million de DA, alors que quatre autres ont écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme, deux accusés de 4 ans de prison ferme et un accusé condamné à 6 ans de prison ferme. Le tribunal a décidé également la saisie des biens immobiliers de sept accusés. Neïla Benrahal