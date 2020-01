Réunion des mouhafeds du FLN, Ali Seddiki : «l’Algérie est sur la bonne voie pour le changement»

Le secrétaire général par intérim du Front de libération nationale (FLN), Ali Seddiki, a déclaré, hier, que «le FLN est favorable à l’appel du dialogue lancé par le président de la République».

Le SG du FLN a affirmé, dans une déclaration rapportée par la presse, à l’issue de la réunion des mouhafeds au siège du parti à Alger, que «le pays est aujourd’hui sur la bonne voie pour le changement, avec le début de la concrétisation des engagements du président de la République, notamment l’amorce des consultations avec des personnalités politiques et l’instauration du comité d’experts pour la révision de la Constitution». M. Seddiki a réaffirmé «la disponibilité du parti FLN à œuvrer à la recherche de solutions et de travailler avec le Président pour préserver l’intérêt du pays». Il a déclaré, entre autre, que le FLN entend «organiser son congrès prochainement», et indiqué qu’il n’a aucune ambition à la tête du parti. En parallèle à cette réunion des mouhafeds, des militants du FLN ont organisé un sit-in devant le siège de cette formation politique, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de «mauvaise gestion des affaires du parti» et exiger «le rajeunissement des structures décisionnels du parti». Les contestataires ont lu une déclaration dans laquelle ils revendiquent «la réhabilitation du FLN et remise du parti à sa base militante et populaire». Ils estiment que cette démarche constituera «le premier pas pour libérer le parti de joug des résidus de la Issabâ, et remettre le FLN sur les rails pour réaliser le changement réel au sein du parti qui appartient à tous les Algériens». Minimisant cette action de contestation, le SG par intérim du FLN a déclaré que «parmi les contestataires, se trouvent des étrangers qui n’ont rien à voir avec le parti», ajoutant que «parmi eux, des comploteurs qui veulent entamer la réputation du parti en distillant de fausses informations et rumeurs, et qui œuvrent à écarter le parti de la scène politique». «Nous ne leur offrirons pas cette opportunité» a-t-il ajouté.

M. Seddiki a saisi l’occasion pour réitérer son appel aux militants et sympathisants du FLN, «pour resserrer les rangs du parti, dans un contexte politique pour le moins défavorable».

Tahar Kaidi