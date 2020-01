M. Mokri, à propos de la Révision de la constitution : «Le MSP œuvrera à formuler des propositions»

«Nous œuvrerons, avec sérieux et efficacité, à formuler des propositions sur l’amendement de la Constitution», a déclaré, samedi dernier, M. Abderrezak Mokri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP).

M. Mokri, qui s’exprimait, lors d’une conférence de presse animée au siège du parti, a mis l’accent, dans ce contexte, sur toute l’importance, voire la nécessité, a-t-il dit, d’instaurer dans la prochaine Constitution un système politique aux «contours clairs». Il fera remarquer que «si les Algériens sont d'accord pour un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le MSP ne s'y opposera pas», estimant que «le gouvernement doit représenter la majorité plébiscitée par le peuple». Le chef de file du MSP s’est aussi longuement exprimé sur l’unité du peuple algérien et sur l’impératif de la préserver, saluant, dans cet ordre d’idées, le ralliement du peuple à l'institution militaire aux fins de faire face aux défis régionaux et internationaux. Selon M. Mokri, «les derniers développements survenus en Libye sont, en fait, un complot ourdi contre l'Algérie et une tentative visant à ébranler sa stabilité». Le président du MSP, qui affirme être en faveur d'une solution pacifique et négociée dans ce pays voisin, a également loué les «initiatives de la diplomatie algérienne en vue du règlement de la crise libyenne». Outre les défis régionaux et internationaux, le pays fait face également à des défis au niveau national. À ce propos, le MSP n’a pas manqué d’afficher sa disposition, pleine et entière, à contribuer aux réformes. Rappelons, dans ce sillage, que la formation politique dirigée par Abderrezak Mokri a toujours mis en relief que le MSP a toujours œuvré à «faire partie de la solution et non de la crise». Autre remarque importante à mettre en exergue, c’est que dans le premier communiqué publié après la victoire du président Tebboune au scrutin du 12 décembre dernier, le MSP a qualifié le discours de chef de l’État de «rassembleur». Dans ce discours, prononcé juste après l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle, le président de la République a promis aux Algériens une «réforme profonde de la Constitution» qui donnera naissance à «une nouvelle République».

Soraya Guemmouri