CNAS de Constantine : Sensibilisation des employeurs

Environ 10% des employeurs de la wilaya de Constantine ne s’inscrivent pas dans la démarche de déclaration annuelle des salaires et salariés (DAS) auprès de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des travailleurs salariés (CNAS), a indiqué le sous-directeur

du recouvrement et du contentieux auprès de cette Caisse.

Ce taux est en «baisse constante» à la faveur des campagnes de sensibilisation et d’information organisées par la CNAS de manière cyclique au profit des employeurs des secteurs publics et privés, a souligné M. Chérif Sahel.

Dans le secteur de l’administration, 40% des employeurs ne font pas la déclaration annuelle des salaires et salariés, et ce, en dépit des facilitations technologiques mise à leur profit dont la possibilité de la déclaration à distance, a souligné le responsable, affirmant que cette catégorie d’employeur sera en 2020 la cible principale des campagnes de sensibilisation et d’information prévues.