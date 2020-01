Tizi Ouzou : caravane de solidarité à Tamanrasset

Une caravane de santé et de solidarité s'est rendue dernièrement de la wilaya de Tizi-Ouzou vers Tamanrasset pour la circoncision de 1.000 enfants de cette région du Sud du pays, a-t-on appris hier, de la cellule de communication de la wilaya. Cette caravane dont le coup d'envoi a été donné le 2 de ce mois de janvier à partir du siège de la wilaya par le wali, Mahmoud Djamaa, a été initiée conjointement par la Coordination des opérateurs économiques de la wilaya avec les walis de Tizi-Ouzou et de Tamarasset, les directions de la Santé et de la Population et des Transports et le bureau de wilaya de la Sécurité routière, a-t-on ajouté de même source. Cette campagne de circoncision collective est organisée au profit d'enfants issus de familles démunies, a précisé la cellule de communication. Durant les deux premiers jours de son séjour l'équipe médicale chapeautée par trois chirurgiens dont deux de l'hôpital d'Azeffoune spécialisé dans la chirurgie générale, Dr. Rabah Touat et Ouahiba Abbaci, et le professeur Nacer Ould Saada, spécialisé en chirurgie pédiatrie à l'hôpital de Larbaa N'ath Irathen a réalisé plus de 100 circoncisions, a-t-on ajouté.

«L'équipe médicale s'est rendue d'abord dans la communes d'In Amguel où elle a procédé à la circoncision de 15 enfants et a assuré des consultations à 3 autres, les médecins se sont ensuite déplacés vers In Guezzam où 100 enfants ont été circoncis» a-t-on précisé. Le Centre hospitalo-universitaire chahid Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou est jumelée avec l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Tamanrasset. Plusieurs missions de solidarité ont été menées dans cette wilaya du Sud par des médecins de Tizi-Ouzou dans le cadre de ce jumelage et dont la dernière a été organisée fin octobre dernier. Cette mission qui s'est étalée jusqu'en novembre passé, a été assurée par une équipe de 24 praticiens, menée par quatre professeurs, chefs de service, auxquels sont associés des maîtres-assistants, résidents et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, qui ont assuré des consultations dans plusieurs spécialités dont la chirurgie générale, l’urologie, la traumatologie, et la chirurgie infantile, rappelle-t-on.