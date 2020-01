Naâma : Aménagement des centres ruraux

Une enveloppe financière de plus de 2,2 milliards DA a été consacrée à l’aménagement des sites de centres ruraux des communes de la wilaya de Naâma, a-t-on appris de la Direction locale de la construction, de l’urbanisme et de l’architecture (DUC). Le montant est destiné à la concrétisation d'un programme, actuellement en cours de réalisation portant sur l’alimentation en eau potable, l’assainissement, le branchement aux réseaux d’électricité et du gaz de ville, en plus de l’ouverture des pistes. Le programme en question concerne 640 sites englobant plus de 12.600 foyers ruraux collectifs. Il vise à combler les lacunes enregistrées en matière de services de base au niveau de ces sites d’habitat rural collectif, mais aussi à réaliser des cités d’habitation dotées d’infrastructures publiques, sociales et de moyens de loisirs, selon un style architectural respectant le mode de construction locale. La priorité a été donnée, au titre de ce programme, pour l’aménagement de deux sites d’habitat rural collectif situés au niveau de la commune de Mécheria. Une enveloppe financière de 400 millions DA a été consacrée, à cet effet. Les deux sites ont été inscrits au titre du Plan directeur d’aménagement et urbanisme (PDAU) de la ville de Mécheria, la plus grande commune de la wilaya de Naâma, rappelle-t-on. La wilaya de Naâma a enregistré, ces dernières années, la réalisation d’un important programme d’habitat rural de 27.000 unités.