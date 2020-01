Sétif : Distribution de 10.000 logements en 2020

Pas moins de 10.000 logements de diverses formules seront distribués à travers la wilaya de Sétif, au cours de l’année 2020, apprend-on hier auprès des services de wilaya. Ces logements, notamment des formules promotionnelles aidées, rurales, publics locatifs et location-vente, seront distribués en plusieurs étapes, dès l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur, selon la même source. Répartis à travers les 60 communes de la wilaya, ces logements, réalisés dans le respect des normes, sont appelés à atténuer le problème du logement dans la région et réduire le taux d’occupation par logement, note la même source. L’année 2019 a connu dans la wilaya la distribution de 7.768 logements, dont 2.303 publics locatifs (LPL), 905 unités des formules de logement participatif et promotionnel aidé, 3.170 logements location-vente et 1.390 aides financières au logement rural, a indiqué le directeur du logement par intérim, Mustapha Bika. Pas moins de 20.895 logements de divers types sont actuellement en construction dans la wilaya et 7.677 autres se trouvent au stade du lancement, a indiqué le même responsable. La wilaya de Sétif a bénéficié, au titre du programme quinquennal 2015-2019, d’un total de 64.000 logements, dont 40.000 achevés, est-il rappelé.