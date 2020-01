Service de taxi : Levée du gel sur les licences

Le ministère des Travaux publics et des Transports a décidé de lever temporairement le gel sur les autorisations d’exploitation d’un service de transport des personnes en taxi à travers l’ensemble des wilayas, a-t-on appris d’une source du département de Chiali.

À cet effet, les citoyens qui obtiennent un certificat de formation, en l’occurrence le livret de siège, peuvent soumettre une demande à la Direction des transports de la wilaya.

Il faut savoir que l’accès à l’exploitation d’un service de taxi à titre individuel ou une société de taxis est tributaire de l’obtention d’une autorisation d’exploitation accordée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, après avis de la commission technique des taxis de la même wilaya. La loi stipule, à ce sujet, que nul ne peut postuler à l’obtention de l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi s’il ne remplit pas les conditions acquises.

Il faut savoir que pour obtenir une licence exceptionnelle, l’accord du wali est obligatoire.

Selon notre source, une note a été adressée aux walis pour accorder temporairement une licence exceptionnelle à ceux qui détiennent un certificat de formation pour exploiter le métier de taxi. Notant que la licence en question est octroyée par le ministère selon une demande du wali, qui prend en considération les besoins de la wilaya en matière de lignes extérieures de transport ou les transports urbains et les zones qui connaissent une saturation.

La décision a été prise dans le but de réparer «l'injustice» subie par beaucoup de citoyens qui ont obtenu un certificat de formation (le livret de siège), mais qui n’activent point, et ce depuis le gel qui date de 2018.

Pour les conditions d’obtention de l’autorisation d’exploitation, les personnes concernées doivent être âgées au moins de 25 ans, jouir de ses droits civils et civiques et présenter les garanties de moralité. Les bénéficiaires ne doivent pas être frappés d’une incapacité ou d’interdiction d’exercer consécutive à une condamnation, et justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Il est également exigé que la demande d’autorisation d’exploitation d’un service taxi soit déposée auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Le postulant à l’autorisation est soumis par ailleurs à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents qui sont tenus de faire connaître à la commission technique des taxis de wilaya, leur avis dans un délai de deux mois, à compter de la date de la saisine.

Le directeur des transports est tenu de répondre au postulant dans un délai n’excédant pas les trois mois, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Cette demande peut être refusée si le postulant ne remplit pas les conditions requises. Le postulant doit également disposer d’un véhicule répondant aux normes mentionnées dans le cahier des charges et ne doit pas exercer d’activité rémunérée. À toutes ces conditions, il est exigé pour exercer le métier de taxieur la licence des moudjahidine qui est généralement louée jusqu’à 5.000 DA/mois.

Par ailleurs, au chapitre des sanctions, le titulaire d'une licence d'exploitation peut faire l'objet d'un avertissement dans le cas éventuel de non-respect de la réglementation, d'arrêt de plus d'un mois de son activité sans justificatif ou encore de mise en circulation de véhicules supplémentaires sans autorisation. Un retrait provisoire ou définitif de la licence peut être prononcé en cas de falsification du compteur, de condamnation infamante, d'arrêt d'activité durant un an, de condamnation pour fraude ou d'incapacité physique de conduite avérée.

Mohamed Mendaci