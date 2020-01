Préparatifs du Hadj-2020 : Une délégation algérienne en Arabie saoudite

La mission préparatoire multisectorielle en charge du hadj-2020 s'est rendue en Arabie saoudite, pour mener à bien les procédures et mécanismes liés aux préparatifs du pèlerinage dans les Lieux saints de l’islam de cette année.

Cette délégation est composée des membres de l’Office national du hadj et de la omra (ONHO), mais aussi des représentants des agences de voyages sélectionnées pour participer au transport des hadjis. L’objectif de ce déplacement est de planifier à l’avance le séjour des pèlerins algériens et de réduire les coûts liés à ce cinquième pilier de l’islam. La délégation a pour mission également de conclure des contrats liés aux prestations de services qui seront fournies à nos hadjis, une fois sur place.

C’est dans cette optique, que la mission algérienne s’est rendue au siège du consulat général d'Algérie à Djeddah pour ouvrir les offres soumises par les soumissionnaires saoudiens désignés pour fournir des services de l’hébergement, la nourriture, le transport et les soins médicaux aux pèlerins algériens de la prochaine saison du pèlerinage.

Il convient de signaler qu’avant de se rendre en Arabie saoudite, l’Office national du hadj et de la omra avait achevé toutes les procédures, y compris la sélection de pas moins de 42 agences de tourisme et de voyages éligibles pour participer à l'organisation du pèlerinage, dont 15 agences découvriront pour la première fois cette expérience, en l’occurrence participer à l’opération de hadj.

À ce propos, l’ONHO avait dévoilé, sur son site électronique, la liste préliminaire des agences de voyages et de tourisme sélectionnées pour participer à l’organisation de la saison 2020 du hadj.

Cette liste préliminaire avait été dégagée, à l’issue de la réunion de la commission ministérielle, tenue au siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, les 23 et 24 décembre dernier, pour étudier les dossiers des candidats. Elle avait en outre sélectionné quatre aéroports internationaux de départ, en l’occurrence Alger, Oran, Constantine et Ouargla.

Tandis que la liste finale des agences de voyages conventionnées pour l’organisation de la session du hadj-2020 a été dévoilée, vendredi dernier, sur la page facebook de l’Office national du hadj et de la omra, après que ce dernier eut étudié les recours déposés par les agences de voyages et de tourisme.

Pour rappel, les inscriptions au tirage au sort pour l’accomplissement du rituel du hadj concernent, pour la première fois, deux années de suite, soit les saisons 2020 et 2021. Elles ont été lancées le 15 décembre dernier, et se poursuivront jusqu’au 18 janvier. Quant au tirage au sort, il est prévu une semaine plus tard.

Ainsi donc, il est encore temps de procéder à l’inscription pour les intéressés. La procédure se fait, soit à travers le site web du ministère de l’Intérieur ou bien au niveau des communes. Il est cependant impératif de ne pas se hâter, lors du remplissage du formulaire d’inscription. En effet, l’ONHO a publié les conditions relatives à l’inscription au tirage au sort du hadj 2020 et 2021, en indiquant qu’il était impossible d’y apporter la moindre modification après la soumission du formulaire d’inscription.

Sami Kaïdi