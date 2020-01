Soutien aux énergies renouvelables en Afrique : Subsaharienne investissement de 20 millions de dollars de la bad

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un investissement de 20 millions de dollars dans le Fonds «Metier» pour soutenir les énergies renouvelables en Afrique subsaharienne, a indiqué cette institution dans un communiqué publié sur son site web. «Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement de 20 millions de dollars dans le Fonds international de capital durable Metier II, qui achemine des fonds vers des projets d'énergie renouvelable et d'infrastructures économes en ressources à travers l'Afrique subsaharienne», a précisé la même source.» Ce financement de la BAD contribuera à la production de 178,5 mégawatts supplémentaires d’énergie renouvelable à des fins commerciales et résidentielles», ajoute le communiqué. Cela créera également des opportunités pour le traitement des eaux usées industrielles et la production de déchets en énergie. D'autre part, la BAD affirme que « le Fonds respectera les normes strictes de la Banque en matière d’environnement et de garanties pour garantir que les risques potentiels sont atténués de manière adéquate».

A noter que Metier est un gestionnaire de fonds bien établi avec un historique de déploiement de plus de 550 millions de dollars dans les pays africains, y compris des projets d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique en Afrique australe et orientale.

La société a été un acteur clé de l'énergie solaire sud-africaine, une technologie de maturation qui offre des avantages significatifs en termes de stockage et de distribution au réseau, contrairement aux options photovoltaïques traditionnelles.