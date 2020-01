Commentaire : Un saut qualitatif

Yennayer ou nouvel an du calendrier agraire amazigh, est fêté, en cette année 2970, en grandes pompes à travers l’ensemble du territoire national dans la joie, la convivialité et dans la communion. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, de riches programmes scientifiques et artistiques sont concoctés pour conférer un éclat tout particulier à cette journée nationale chômée et payée. Sa célébration officielle correspond au 12 janvier du calendrier grégorien.

Cet événement majeur dans le vécu du peuple algérien, est désormais restauré dans sa double dimension culturelle et historique.

Il faut rappeler que Yennayer est ancré dans nos mœurs et coutumes, depuis des temps immémoriaux, et, est l’une des plus anciennes fêtes populaires en Algérie, dans toute l’Afrique du Nord et jusqu’aux Iles Canaries où subsistent encore des survivances de la tradition berbère, ainsi que dans certaines régions du Sahel. C’est dire combien son extension géographique et son influence culturelle sont considérables. L’Algérie est le premier pays à réhabiliter cette fête millénaire qui puise ses racines dans les tréfonds de notre culture et de notre personnalité. C’est une célébration importante qui traduit l’attachement du peuple algérien à l’une des composantes qui forgent son identité nationale. Nos concitoyens éprouvent un fort sentiment de fierté et de considération vis-à-vis de ce patrimoine ancestral et civilisationnel. Ils observent non sans une légitime satisfaction que l’amazighité dans toutes ses dimensions linguistique, historique, culturelle, anthropologique, éducative, connait des avancées notables. A ce propos, il faut reconnaitre les efforts consentis à la fois par les citoyens et les hauts responsables de toutes les instances de l’Etat, qui dans une parfaite identité de vue, veillent à valoriser et à fructifier ce précieux acquis, consacré constitutionnellement, symbole de la pérennité de notre identité nationale plurielle, assumée et vécue par nos compatriotes dans la paix et la tolérance. Cette valorisation est matérialisée, d’abord, par la consécration de amazighe, langue nationale et officielle, par des entreprises de généralisation de son enseignement et sa vulgarisation dans tous les secteurs d’activité. Cet indispensable travail de promotion se concrétise sur le terrain, par le recrutement d’enseignants de Tamazight, l’organisation de festivals dans différentes wilayas, la dotation d’associations activant dans ce domaine de subventions, par une aide et un accompagnement actifs aux artistes et hommes de culture impliqués dans ce processus de régénérescence de l’amazighité, la formation par les universités algériennes de chercheurs compétents, l’introduction de la langue dans les journaux télévisés et la création d’une chaine publique en Tamazight en plus de sa présence dans les divers supports médiatiques qui est désormais une réalité indéniable.

Bien que les résultats enregistrés jusqu’à présent s’annoncent sous de bons auspices, il n’en demeure pas moins que des progrès supplémentaires sont à accomplir dans ce vaste chantier de réappropriation de Yennayer et de tous les segments de l’amazighité. La stabilité de notre pays, la cohésion de notre société, ne peuvent qu’en bénéficier.

Mohamed. B