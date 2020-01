Yennayer 2970 , Oran : Un programme riche et varié

La célébration officielle du nouvel an Amazigh 2970, dans la wilaya d’Oran, a été marquée, cette année, par l’organisation de nombreuses activités. A l’occasion, une délégation des autorités locales conduite par le wali d’Oran, Djelaoui Abdelkader, a inauguré la nouvelle salle antique au musée Ahmed-Zabana qui vient d’être réaménagée. Le deuxième point du programme des festivités officielles a conduit les autorités locales au sous-sol de la médiathèque municipale d’Oran (ex-cathédrale Sacré-Cœur) où une riche exposition regroupant une centaine de participants, venus des 4 coins du pays, a été organisée. De nombreuses associations et artisans, spécialisés, entre autres dans la tapisserie berbère, les bijoux, les costumes traditionnels amazigh et la poterie, exposent leur savoir faire durant une semaine. La délégation s’est ensuite rendue au musée d’art moderne d’Oran (MAMO), qui accueille le premier Carrefour de l’artisanat et des arts (manifestation qui regroupe à la fois des activités artisanales et artistiques). Cette rencontre, organisée par le club des associations des artisans des bijoux et ornements, en partenariat avec le musée Zabana, rassemble plus d’une cinquantaine d’exposants activant dans les divers métiers de l’artisanat. Outre les produits artisanaux, les visiteurs ont pu apprécier des expositions de photos et peinture, des défilés de mode, de tenue traditionnelle, des concerts de musique et des conférences en collaboration avec le CRASC (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle). Par ailleurs, d’autres communes de la wilaya organisent des activités artistiques animées principalement par des troupes folkloriques, des associations, des comédiens du 4e art et des défilés de mode traditionnelle. Amel S.