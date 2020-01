Yennayer 2970 , MASCARA : Dans la convivialité

La wilaya de Mascara a fêté Yennayer comme à son habitude avec une attention particulière pour les personnes âgées du centre de Khessibia, avec qui on a partagé la joie de cette fête traditionnelle. Une célébration fastueuse, animée par des troupes musicales locales, a été organisée à leur intention. Des mélodies qui ont mis du baume au cœur de ces personnes âgées, hommes et femmes, qui ont dansé et chanté avant d’être gratifiés de cadeaux symboliques ainsi que du Mekhalat et un couscous garni préparés par les volontaires et bienfaitrices.

Une conférence, traitant de la portée historique et culturelle de cette fête traditionnelle, s’est également tenue à la bibliothèque A. Bouaziz de Mascara. Des formes festives qui n’ont pas, pour autant, affecté le patrimoine matériel et immatériel de Yennayer, matérialisé par des plats traditionnels ou des contes et légendes narrées par les grand-mères. Le Cherchem, incontournable sur la table des Béni Chougrane, au début de la période hivernale et de la nouvelle saison agricole, le Rougag et le Couscous n’ont pas été oubliés. A. Ghomchi