Coupe de la CAF : Enyiemba corrige le Paradou

Le Paradou AC a essuyé hier une cinglante défaite à Aba face à la formation nigériane d' Enyimba, qui lui a administré une véritable correction. En effet, le portier paciste Moussaoui est allé chercher le ballon au fond de ses filets à quatre reprises. Ce n'est qu'en fin de partie que le Paradou a réussi à inscrire un but pour sauver l'honneur. Les poulains d'Alexandre Chalo sont passés complètement à côté de leur sujet et n'ont pas pu faire face aux assauts des Nigérians qui ont largement dominé les débats. Ainsi, Enyimba vient de surclasser le PAC pour lui ravir la seconde place, avec deux points d'avance, en attendant la suite des évènements. Les Pacistes demeurent, malgré cette amère défaite, toujours en course pour prendre l'une des deux places qualificatives aux quarts de finale de la coupe de la CAF, à deux journées de la fin de la phase des poules.

M.-A. A.