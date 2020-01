Boxe : Coupe d’Algérie (seniors messieurs) : Les militaires confirment leur suprématie

Les boxeurs de l'équipe du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM), avec cinq médailles dont quatre en or, ont dominé les finales de la Coupe d'Algérie (seniors messieurs), disputées samedi dernier à la salle Harcha-Hacène d'Alger. Les pugilistes du CREPESM ont décroché la première place devant leurs homologues de la Ligue d'Alger (2 or, 4 argent et 4 en bronze), alors que la troisième place est revenue au club de la Protection Civile avec quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 en bronze).

Les quatre médailles d'or des militaires ont été l'oeuvre de Touareg Mohamed-Yacine (-49 kg), Tazourt Walid (-60 kg), Nacer Belaribi (69 kg) et Ait Beka Yugurta (-69 Kg). Dans la catégorie des moins de 49 kg, Touareg Mohamed-Yacine du CREPESM a confirmé sa supériorité en allant chercher la médaille d'or devant Mohamed Soltani du GS Pétrolier, deux boxeurs qui se connaissent très bien et ayant été sélectionnés à plusieurs reprises en sélection algérienne. De leur côté, les pugilistes du GS Pétroliers (Ligue d'Alger) ont récolté sept médailles (2 or, 2 argent et 3 en bronze). Les deux médailles d'or ont été décrochées par Azouz Boudia (75 kg) et Hacid Mohamed (91 kg). L'entraîneur du GS Pétrolier, Mohamed Allalou, a qualifié le niveau de cette compétition de tout juste «moyen» mis à part deux combats ayant opposé des ex-internationaux, Touareg Mohamed-Yacine face à Mohamed Soltani dans la catégorie des -49 kg et Aït Beka Yougurta (CREPESM) face à Bensaid Naceredine (Protection Civile). «Nous avons engagé quatre boxeurs en finale, mais malheureusement les militaires ont raflé quatre médailles d'or sur quatre. C'est toujours les mêmes boxeurs qui s'illustrent à chaque fois, ce qui prouve le manque de préparation et du travail au niveau des clubs. Cette Coupe d'Algérie n'a pas été suivie par une grande campagne médiatique, alors qu'on attendait depuis 2012 l'organisation de ce genre de compétitions à Harcha», a confié à l'APS le médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney. Pour rappel, l'équipe du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) a participé avec six boxeurs seulement à cette Coupe d'Algérie, réussissant à placer quatre en finale.

Cent-quatre-vingt-sept pugilistes représentant 25 ligues de wilaya ont pris part à la Coupe d'Algérie (seniors messieurs).

Résultats des finales par catégorie de poids :

(49 kg) : Touareg Mohamed-Yacine (CREPESM) bat Soltani Mohamed (GS Pétrolier)

(52 kg) : Aït Beka Salim (AS Protection Civile) bat Boulachour Omar (Constantine)

(56 kg) : Adlani Souheib (Boumerdes) bat Kentour Mokhtar (Tiaret)

(60 kg) : Tazourt Walid (CREPESM) bat Tama Salem (ASPC)

(64 kg) : Belaribi Nacer (CREPESM) bat Ouchnoun Nassim (Alger)

(69 kg) : Aït Beka Yougurta (CREPESM) bat Bensaïd Naceredine (ASPC)

(75 kg) : Nemouchi Younes (Constantine) bat Bouchnafa Lyes (Alger)

(81 kg) : Azouz Boudia (GSP) bat Lechleb Houcem (Annaba)

(91 kg) : Hacid Mohamed (GSP) bat Goumeziane Rafik (Béjaia)

(+91 kg) : Kadi Mourad (Tizi-Ouzou) bat Bilaouane Lyes (GSP)