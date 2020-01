Premier médaillé au jeux olympiques de Los Angeles : Le boxeur Mustapha Moussa honoré

L'association Radieuse, présidée par Chafi Kada, a honoré et octroyé une aide financière au boxeur Mustapha Mousa, premier médaillé olympique de l'histoire du sport algérien, en présence de stars du sport qui connaissent bien cet athlète : Belloumi, Hansal, Megharia, Benzerga, Daoud, et ce en présence d'un large public. Ces derniers ont été très touchés par l’état de santé précaire du boxeur Moussa et ont partagé un moment de convivialité avec ce champion africain et arabe des année 1980 et qui a préféré rester en Algérie après avoir remporté la médaille olympique malgré les tentations des sirènes du monde de la boxe mondiale, refusant des privilèges matériels considérables. La Radieuse lui a présenté un trophée d'honneur, une médaille du mérite et une aide financière, ainsi que d'autres cadeaux, en reconnaissance à son immense talent au profit du sport algérien unanimement reconnu dans les forums internationaux. Moussa sollicite les autorités afin de lui venir en aide, car il vit une situation sociale difficile et espère que la famille sportive ne l’oubliera pas.