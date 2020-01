Les Mouloudéens aujourd’hui en Tunisie

Les coéquipiers de Sofiane Bendebka s’envolent aujourd’hui pour la Tunisie en vue du stage de préparation hivernal dans la ville de Gammarth. Avec Mohamed Mekhazni à la tête du staff technique pour gérer l’équipe en attendant l’arrivée d’un nouvel entraineur, probablement Franck Dumas, les Vert et Rouge ont du pain sur la planche pour améliorer les défaillances technico-tactiques et physiques de l’équipe. Alors que l’équipe parvenait à trouver une identité de jeu sous l’ère Casoni, l’instabilité à la tête de la direction technique a été lourde en conséquence pour le MCA qui a perdu le titre honorifique de champion d’hiver. Si le milieu de terrain, riche en individualité est capable de faire la différence, les grands chantiers seront ceux de l’attaque avec une stérilité offensive hormis le retour en force de Samy Frioui. La défense est aussi le maillon faible de l’équipe, notamment depuis les départs d’Ayoub Azzi et Farouk Chafai en attendant de nouvelles recrues.

K. B.