Djabou veut changer d’air

Ayant passé à peine six mois au Mouloudia d’Alger, l’ex-maestro de l’ES Sétif, Abdelmoumen Djabou veut quitter le club algérois pour rejoindre la formation d’Oum Sellal en Arabie Saoudite. Djabou a demandé sa lettre de libération au manager général Lamine Kébir. Si son départ se confirme, ça sera un coup dur pour le MCA, car il constitue une pièce maitresse du schéma offensif du club. Sa valeur technique, sa bonne lecture du jeu et sa longue expérience ne pourront-être que bénéfique au Mouloudia si l’atmosphère qui entoure l’équipe s’améliore. Suite au départ du tandem Azzi-Chafai, l’hémorragie pourrait se poursuivre au sein du Mouloudia alors que la direction n’a pas encore recruté le moindre joueur en ce mercato hivernal. Une situation paradoxale du moment que les ressources financières du club permettent de subvenir aux exigences en termes de joueurs de qualité, pour renforcer ses rangs.

Les six mois d’Abdelmoumen Djabou au MCA ont redonné espoir aux fans mouloudéens. On lui présageait un passage comparable à clui Fayçal Badji (2004-2009), où il a retrouvé une seconde jeunesse et remporté deux coupes et deux super-coupes d’Algérie. L’aventure de Moumouche avec le MCA risque de prendre fin si la direction ne fait pas le nécessaire pour le dissuader de partir et si l’atmosphère n’est pas assainie. Il y a lieu de rappeler que le revers à domicile face à l’ESS et l’ire des supporters mouloudéens ont été la goutte qui a fait déborder le vase pour l’ancien pensionnaire de l’ESS qui n’arrivait plus à supporter le climat malsain qui régne au Mouloudia. K. B.