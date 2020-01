Football : Le MCA s’enfonce dans la crise

Tout-porte à croire que les jours de l’actuel président du conseil d’administration de la SSPA le doyen, et de son directeur général sportif sont comptés. Le conflit entre Achour Betrouni et Foued Sakhri n’a pas du tout plu aux hauts responsables de la Sonatrach, propriétaire du club.

Ces derniers ne veulent plus que le nom de la plus grande compagnie nationale, associé au Mouloudia, soit régulièrement souillé ou encore cité dans les médias à cause des scandales de la formation de la capitale. Ils veulent se débarrasser des deux hommes en désaccord total. Il faut dire que la guéguerre entre les deux responsables du MCA a eu des répercussions sur les résultats de l’équipe et le moral des troupes.

Les défaites concédés à domicile en Coupe arabe des clubs face au Raja et en championnat face l’ES Sétif, et les transferts pour le moins douteux de Chafai et Azzi vers des club du Golfe, ont contraint la direction générale de Sonatrach à prendre des décisions radicales et élaborer les solutions nécessaires.

Pour le poste de président du conseil d’administration de la SSPA et sa nouvelle composante, des noms circulent. On parle de Amar Brahmia, Hadj Taleb ou encore Raissi. Certains responsables de la compagnie souhaitent solliciter Drif pour figurer dans la nouvelle équipe du conseil d’administration en qualité de conseiller. Pour ce qui est de la nouvelle politique sportive, plusieurs idées sont à l’étude. Les responsables de la Sonatrach souhaiteraient un retour aux origines, avec une fusion entre le GS Pétroliers et le MCA. Une idée qui plait beaucoup aux athlètes du GSP, emballés d’évoluer sous les couleurs et le nom du Mouloudia pour son histoire, son public et sa notoriété. Pour ce qui est de la section football, les hauts responsables de Sonatrach souhaitent un projet basé sur la formation. Des démarches vont être entreprises pour la construction d’un centre de formation avec une petite structure d’hébergement proche des établissements scolaires.

L’ancien centre sportif du RIJA à Ben-Aknoun serait l’endroit idéal, en l’absence de terrains à Alger. Par ailleurs, un plafonnement des salaires est également souhaité.

On veut réduire la masse salariale exorbitante. A souligner que le président du CA, Achour Betrouni, et le directeur général sportif, Foued Sakhri, sont convoqués ce matin par la direction générale de Sonatrach. Il est fort probable qu’il soit mis fin à leurs fonctions. Par ailleurs, des supporters envisageraient de faire un sit-in aujourd’hui devant le siège de la direction générale à Hydra.

Redha M.