Hépatites :Journée de sensibilisation au niveau de la station de métro de la Grande poste à Alger

A cette occasion, la secrétaire générale de l'association, Messaouda Tria a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une tradition instaurée par SOS Hépatites, notamment durant les deux journées nationale et mondiale, pour expliquer aux citoyens cette maladie et les voies de satransmission et leur proposer des tests de dépistage précoce et spontané.

"Les cas En cas de découverte de personnes atteintes, celles-ci sont orientées vers les hôpitaux pour des analyses complémentaires et prise en charge thérapeutique", a-t-elle précisé.

Soulignant les efforts soutenus de l'Association pour la lutte contre cette maladie contagieuse et la mise en œuvre des recommandations du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ayant pour objectif d'éradiquer définitivement cette maladie à l'horizon 2030", Mme. Tria a tenu à rappeler que les médicaments sont offerts gratuitement aux patients dans les établissements hospitaliers.

Pour sa part, Dr. Akli Samar, membre de l'Association l'Elite nationale des sciences médicales, qui a accompagner SOS Hépatites dans cette journée de sensibilisation a assuré que cette maladie, qui peut évoluer en cancer en cas de non prise en charge, était curable si elle est dépistée tôt et si le malade prend régulièrement son traitement.

De son côté, Dr Lynda Noual, chargée des produits pharmaceutiques, a rappelé que "les médicaments destinés au traitement de l'hépatite virale sont fabriqués en Algérie depuis 2015, et sont offert gratuitement aux malades.

Par ailleurs, elle a plaidé pour "l'intensification des actions de sensibilisation en direction des citoyens car cette maladie évolue lentement et silencieusement". (APS)