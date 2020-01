M. Bladehane à Dakar pour la réunion ministérielle du Comité des Dix de l'Union africaine

L e Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, prendra part aux travaux de la réunion ministérielle du Comité des Dix chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine (UA) en charge de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU (C-10), prévue dimanche et lundi à Dakar (Sénégal), indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Cette rencontre sera consacrée à l'examen du processus de réforme en cours à l'Organisation des Nations unies et se penchera notamment sur l'élaboration de la stratégie de l'UA pour promouvoir les revendications légitimes de l'Afrique d'être représentée de façon juste et équitable au sein du Conseil de sécurité et de corriger l'injustice historique faite à l'Afrique", précise la même source.

Le MAE rappelle que "la position de l'UA repose sur le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte qui prévoit l'octroi à l'Afrique de deux sièges permanents, assortis du droit de veto, ainsi que de deux sièges non-permanents supplémentaires".

Mis en place en 2005, le C-10 a été mandaté par les chefs d’Etat et de Gouvernements de l'UA de défendre la position africaine dans le cadre des négociations intergouvernementales en cours à New York. Il se compose de l'Algérie, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, la Namibie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Sénégal et la Zambie.(APS)