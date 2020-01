Conseil national du RCD : Mohcine Belabès : «le dialogue doit être inclusif et ouvert»

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabès, qui s'exprimait, hier, en marge de la réunion du conseil national de son parti, tenue à la salle des fêtes de l'Office des parcs et loisirs d'Alger (OPLA), considère que le dialogue est une démarche d'ouverture et d'inclusion de tous les acteurs et refuse de ce fait ce qu'il qualifie de «rencontres dans des salles fermées». Sur sa conception du dialogue, le président du RCD suggère d'aller vers des assises nationales pour «questionner» la réalité politique et ses enjeux futurs et «élargir» ensuite cette démarche en vue d’accueillir, dans le cadre d'une conférence nationale, «tous» les acteurs politiques et ceux de la société civile afin de proposer «ensemble» une réflexion pour une «refondation» du système démocratique en Algérie. «Il faut de ce fait déverrouiller le champ d'expression», a-t-il plaidé. Le président du RCD a revendiqué par ailleurs la paternité des propositions sur la révision de la Constitution et l'adoption de la nouvelle loi électorale. M. Belabès a mis à profit cette opportunité pour réitérer la position de son parti pour une période de transition constituante devant associer l'ensemble des forces patriotiques pour élaborer «ensemble» une plateforme de propositions et de solutions qui font écho à l'histoire et à la mémoire du peuple. «Elles consacreront les droits universels de l'homme, garantiront les libertés individuels et collectives et protègeront la règle du libre choix du peuple et l'alternance démocratique au pouvoir», a-t-il expliqué non sans appeler à la libération des détenus du Hirak. Mettant en avant la démarche de transition qu'il a initiée, le président du RCD a précisé que la transition démocratique est la «seule voie» pour préparer un environnement institutionnel qui «permet» l'expression de la souveraineté populaire et entamer le chantier salvateur de la refondation de l'Etat. Faisant son analyse de l'actualité politique, il a tenu à adresser un message aux manifestants pour dire que le Hirak doit lutter pour opérer la rupture réelle. «Il faut arriver à la refondation de l'Etat national, loin de toute représentation régionaliste ou partisane pour pouvoir remettre la destinée du pays sur les rails de la souveraineté», a insisté M. Belabès qui se félicite de l'engagement des militants de son parti au côté du peuple. Evoquant la crise libyenne, le président du RCD a regretté l’absence et l’effacement, dans un passé récent, de l’Algérie sur la scène diplomatique internationale à cause, selon lui, de la «personnalisation du pouvoir durant les sept dernières années.

M. Belabès a, en outre, ouvertement accusé certains pays étrangers de «vouloir déstabiliser» la région et «viser» l'Algérie pour défendre leurs intérêts stratégiques.

Tahar Kaïdi