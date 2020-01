RND : Le Congrès fixé aux 19 et 20 mars

Le Rassemblement national démocratique (RND) entamera, incessamment, les préparatifs relatifs à la tenue de son congrès extraordinaire, prévu pour les 19 et 20 mars prochain. L’annonce a été faite, hier, par le secrétaire général par intérim du parti, M. Azzedine Mihoubi, lors d’une conférence de presse, qu’il a animée au siège du parti, à l’issue de la tenue de la session extraordinaire du conseil national.

Il faut savoir qu’il a, d’ores et déjà, été procédé à l'adoption de la composition de la commission nationale chargée des préparatifs du congrès, qui aura à former, tout prochainement, les autres structures, au niveau local, en charge de préparer l’événement. Le comité a aussi pour mission de définir les délais de la tenue des congrès régionaux et de wilaya. Il faut dire qu’au RND, les préparatifs ne concernent pas uniquement le congrès extraordinaire, qui aura donc lieu dans deux mois, mais également, les prochaines échéances électorales pour lesquelles le parti compte «participer activement». L’autre question mise en avant au cours de cette conférence de presse concerne, l’importance d'associer les partis à l'édification des institutions de la République. Le RND ne manquera pas de faire part dans ce contexte de sa disponibilité, pleine et entière, à participer activement à cette phase avec «une nouvelle approche». Une approche qui sera dévoilée, à la faveur du prochain congrès et qui reposera, essentiellement, sur «les compétences et la facilitation, en prévision des prochaines législatives, de l'adhésion des jeunes aux bureaux communaux et de wilaya en sus de la révision du discours du parti, voire de son mode de gestion, à travers l'introduction du numérique et des technologies de l'information et de la communication et l'ouverture sur tous les Algériens sans exclusive». Selon les éclairages fournis, le RND compte présenter «une nouvelle image» et «de nouvelles idées».

Aussi, suite au nouveau découpage administratif, il est même prévu de «nouveaux secrétariats de wilayas» ainsi que des représentants permanents de cette formation politique dans ces nouvelles wilayas.

Un représentant du RND sera également nommé dans tous les pays où la communauté algérienne est présente, aux fins d’optimiser la présence du parti aussi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur du pays, d’une part, et de se préparer, au mieux, aux prochaines élections, d’autre part, a révélé le SG par intérim du RND.

S’exprimant à propos de la situation actuelle au RND, M. Mihoubi a affirmé qu’il n’existe aucun mouvement de dissidence au sein du parti, soulignant que la question qui concerne quatre personnes uniquement est d’ordre purement «disciplinaire». «Ceux qui ont été exclus du parti n'ont pas le droit de parler au nom du RND», a-t-il cependant souligné. M. Azzeddine Mihoubi a également évoqué, les résultats de sa participation à l’élection présidentielle du 12 décembre dernier affirmant que «le RND a réussi à mener une campagne électorale propre, ciblée et honorable en faveur du parcours du parti et ce, tout le monde l’atteste». Il considère, par ailleurs, qu’une telle expérience a constitué «une valeur ajoutée à son expérience sur la scène politique». M. Mihoubi soutient haut et fort qu’indépendamment des résultats de l'élection, «le parti a consacré sa présence comme force politique ouverte incontournable». En réponse à une question relative à la révision prochaine de la loi fondamentale du pays, le SG par intérim du RND a fait part de la satisfaction du parti quant à la création d'un comité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution en application des engagements du président de la République en réponse aux revendications populaires. Cependant, le conférencier a exprimé son souhait de voir toutes les composantes de la scène politique, sociale et culturelle prendre part à l'élaboration de la nouvelle Constitution. Enfin et pour ce qui concerne la situation en Libye, le SG par intérim du RND a fait part de son soutien à «la position nationale officielle et aux efforts déployés par l'Algérie à travers l'activation de son appareil diplomatique et par son poids géographique, en établissant des liens avec les différentes parties pour faire prévaloir la voie du dialogue et les solutions pacifiques».

Soraya Guemmouri