55e anniversaire du lancement de la lutte de libération palestinienne : « L’Algérie n’a jamais failli à ses engagements »

L’ambassade de Palestine a organisé, hier au sein de sa représentation, à Dely-Ibrahim (Alger), les commémorations du 55e anniversaire du lancement de la lutte de libération palestinienne, déclenchée le 1e janvier 1965.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine a indiqué que le déclenchement de la révolution palestinienne a ouvert une « nouvelle page » dans l’histoire. « Avec des moyens limités, des hommes convaincus de leur juste cause ont décidé de concrétiser les aspirations de leur peuple, en luttant ouvertement contre la barbarie sioniste », a indiqué à cette occasion S.E.M Amine Ramzi Makboul qui regrette au passage que les espérances des palestiniens, des arabes et des musulmans n’ont pu voir le jour dans la mesure où les colons sionistes continuent encore à « grignoter nos terres ».

Mettant à profit cette opportunité, le diplomate a vivement salué le rôle de notre pays qui s’est toujours tenue au côté du peuple palestinien. « L’Algérie, ce phare de la résistance par excellence, est le premier pays au monde qui a ouvert un bureau du mouvement Fath. L’Algérie n’a jamais failli à ses engagements », a-t-il reconnu.

L’ambassadeur a, par ailleurs, soutenu que le plan sioniste a toujours eu pour objectif de « diviser » les palestiniens en « montant les arabes les uns contre les autres ». Toutefois, ce dernier s’est réjouit du fait que la révolution palestinienne, déclenchée le 1e janvier 1965, a permis de détruire le mensonge éhonté scandé par les sionistes et qui faisait dire que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre.

Evoquant les derniers développements de la scène internationale, il à nouveau condamné la décision scandaleuse du président américain, Donald Trump, de déplacer l’ambassade des Etats-Unis à El-Qods occupée et ce, en violation totale du droit international. « El Qods est la capitale de la Palestine », s’est-il écrié sous les applaudissements de l’assistance, tout en soulignant que les palestiniens rejettent fermement ce qu’on appelle ‘’L’accord du siècle’’ américain.

A la fin de son allocution, S.E.M Amine Ramzi Makboul a affirmé être persuadé que la libération de la Palestine est « pour bientôt » et souhaité à ce que les algériens soient présents pour « prier à la mosquée El-Aqsa » et « élever ensemble le drapeau palestinien ».

Présent à cette cérémonie, le ministre délégué chargé de l’environnement saharien a réaffirmé la position « constante » de l’Algérie qui soutient « inconditionnellement » la noble cause du peuple palestinien pour sa libération. Hamza Al Sid Cheikh a, dans ce même contexte, appelé à l’unité des rangs pour pouvoir libérer la terre de Palestine et rappelé que cette dernière est « très chère » au cœur de l’ensemble des algériens avant de s’incliner à la mémoire de Yasser Arafat, symbole de la résistance de la Palestine.

Pour sa part, le Secrétaire du mouvement ‘’Fateh’’ à Alger a tenu à remercier les algériens pour leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. « Le pays de un million et demi million de martyrs, peuple et gouvernement, a protégé notre lutte et l’a fait connaitre partout dans le monde. Nous sommes en somme en Palestine reconnaissants », a-t-il affirmé, appelant à « ne pas oublier » les martyrs et les milliers de jeunes emprisonnés dans les geôles sionistes. « La lutte se poursuit jusqu’à le recouvrement de la souveraineté palestinienne sur ses terres spoliées », a assuré Abou Hachem

Sami KAIDI