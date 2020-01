Le Président Tebboune reçoit le ministre congolais des AE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères et de la Coopération, Jean-Claude Gakosso, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre congolais des Affaires étrangères et de la Coopération, Jean-Claude Gakosso, qui lui a remis un message du président congolais en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye», indique la même source.

Ce message comporte «une invitation adressée au président de la République pour assister à la réunion que le Comité compte tenir le 25 janvier courant», précise le communiqué.

«L'audience a été l'occasion d'évaluer la situation en Libye, ce pays frère, et l'échange de vues sur les voies à même de mettre fin aux hostilités et aux ingérences étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties libyennes ainsi que le rôle de l'UA dans la relance du processus de paix dans ce pays frère, loin de toute ingérence étrangère», ajoute la même source.

«Les entretiens ont porté également sur les relations bilatérales excellentes entre les deux pays, tout en convenant de l'activation des mécanismes de concertation et de coordination en vue de les approfondir et d'élargir ses domaines au mieux des intérêts des deux peuples amis», conclut le communique de la Présidence. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, et du secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane.

«Je suis porteur d'un message du président Denis Sassou N'Guesso à son frère le président Abdelmadjid Tebboune, au sujet de la Libye, où la situation s'est aggravée», a affirmé M. Gakosso dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience, rappelant que le chef d'Etat congolais préside actuellement le Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye. Devant la gravité de la situation en Libye, le président N'Guesso invite les chefs d'Etat membres de ce Comité à un sommet à Brazzaville «pour réfléchir sur les moyens de prendre une position commune africaine afin d'empêcher la dégradation de la situation dans ce pays et tout faire pour que les Libyens reviennent au bon sens et reprendre le chemin de la fraternité», a-t-il précisé.

Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé, à ce propos, que «le projet du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye consiste à amener les Libyens à une conférence de réconciliation, avant d'envisager tout processus électoral». «On ne voit pas comment on peut organiser des élections dans la situation actuelle que traverse la Libye, livrée à la violence, et où des milices tiennent quasiment des villes entières», a-t-il dit, soulignant la nécessité de parvenir à l'«apaisement, obtenir le cessez-le-feu pour pouvoir relancer le processus de réconciliation».

M. Gakosso est arrivé peu auparavant à Alger pour une visite en qualité d'émissaire du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, au président Tebboune.

«La visite en Algérie du chef de la diplomatie congolaise portera sur la situation en Libye et les derniers développements survenus dans ce pays voisin», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite «constituera également une opportunité pour passer en revue l'état des relations bilatérales et explorer les voies et moyens à même de promouvoir et d’intensifier la coopération entre les deux pays», et «offrira aussi l'occasion d'échanger leurs points de vue sur d'autres questions régionales et internationales d’intérêt commun», a précisé la même source.

M. Gakosso a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et par le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane.