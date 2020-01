Loi de finances pour 2020 : Promotion de l’investissement

La Direction générale des impôts a rendu public un communiqué général relatif aux principales dispositions fiscales de la loi de finances pour 2020.

Dans le cadre des mesures de promotion de l’investissement et d’encadrement du financement extérieur, il est mis en exergue l’institution d’une exonération en matière d’IBS et de TVA pour les transactions commerciales réalisées par les start-up et la création d’un fonds d’appui et de développement de l’écosystème start-up (Art. 69 et 131).

Ces avantages permettront l’accompagnement en phase de démarrage des start-up et contribueront à leur développement. Dans le même objectif, la loi a institué un compte d’affectation spécial de Trésor, intitulé Fonds d’appui et de développement de l’écosystème start-up. Cette mesure vise à les soutenir en phase de démarrage et permettre ainsi le développement d’un écosystème favorable à leur émergence. Ce Fonds est alimenté en recettes par la dotation de l’Etat, le produit des taxes parafiscales ainsi que toutes autres ressources et contributions.

Le communiqué fait aussi état de la création de zones économiques pour le développement des territoires frontaliers du Sud et des régions enclavées pour le développement de la logistique commerciale, le développement de la haute technologie ainsi que des zones industrielles intégrées.

Dans le cadre du développement économique des territoires frontaliers du Sud et des régions enclavées et compte tenu de la profondeur africaine de l’Algérie, la loi a créé des zones économiques de développement des régions frontalières du Sud et des régions enclavées et des zones économiques de développement de la logistique commerciale et des services pour se positionner sur le marché africain comme acteur dynamique et créer, ainsi, des plateformes d’échanges commerciaux interafricains au niveau des zones frontalières du Sud (Tamanrasset, Illizi et Tindouf).



Encourager l’innovation



Pour soutenir également l’utilisation dans l’économie nationale des technologies d’information et de Communication (TIC) notamment la numérisation et encourager l’innovation dans tous les domaines économiques, la loi a créé des zones économiques de développement de la haute technologie.

Pour encourager et impliquer les différents acteurs de la chaîne de valeur et le développement de la sous-traitance dans le sens de créer un écosystème, la loi a créé des zones industrielles intégrées. La répartition territoriale, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement ainsi que les avantages à accorder seront définis par voie réglementaire.

En ce qui concerne les mesures d’élargissement de l’assiette et d’amélioration des ressources financières de l’Etat et des collectivités locales, il est fait état de la réinstitution de la disposition considérant les bénéfices des sociétés n’ayant pas fait l’objet d’affectation au fonds social de l’entreprise dans un délai de trois ans, comme étant des revenus distribués, soumis à une retenue à la source au taux de 15% libératoire.

Dans le souci de garantir des ressources supplémentaires au Trésor public et de lutter davantage contre le phénomène de la fraude fiscale, les dispositions de l’article 15 de la loi ont réinstitué à travers l’article 46-8 du code des impôts directs et taxes assimilées, la disposition considérant les bénéfices des sociétés n’ayant pas fait l’objet d’affectation au fonds social de l’entreprise dans un délai de trois ans, comme des revenus distribués, en précisant que les bénéfices dont-il s’agit concernent, ceux de l’exercice 2016 et suivant.

Le communiqué met en exergue le réaménagement du régime fiscal applicable aux rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel (Art.17). En vue de faire supporter équitablement la charge fiscale incombant aux contribuables, et d’alléger en même temps les procédures liées aux obligations déclaratives, les dispositions de l’article 17 ont apporté une modification à l’article 104 du CIDTA à l’effet d’instituer un nouveau taux de retenue à la source en matière d’IRG égal à 15% libératoire d’impôt, sans application d’abattement, applicable pour toutes les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel. Aussi, les mêmes dispositions ont supprimé le seuil de 2.000.000 DA relatif au montant annuel des rémunérations au-delà duquel l’imposition perd son caractère libératoire.

La modification se justifie par le fait qu’actuellement le taux d’imposition de 10% applicable aux revenus provenant de l’activité de consulting prévue par l’article 67-5 du CIDTA, demeure faible d’autant plus qu’un nombre important de sociétés fait appel à ce type d’intervenants, en contrepartie de leurs prestations fournies, ils perçoivent des rémunérations élevées soumises paradoxalement à ce taux d’imposition faible.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 32 ont réintroduit la taxe judiciaire d’enregistrement relative au certificat de nationalité et au casier judiciaire. Les actes cités, dressés par les greffiers, sont, désormais, assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant au tarif de 30 DA. Par ailleurs, les certificats de nationalité et les casiers judiciaires délivrés par voie électronique sont exemptés de cette taxe.

Le communiqué rappelle le relèvement de 500 à 1.000 DA du montant de la taxe applicable sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international pour chaque voyageur muni d’un passeport se rendant à l’étranger par la voie routière ou ferroviaire. (Art.34).

A ceci s’ajoute le relèvement des tarifs de droits de timbre applicables lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes de résident des étrangers (Art.37).

Les dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour 2020 ont apporté un réaménagement à l’article 141 du code du timbre à l’effet de revoir à la hausse les tarifs de droits de timbre applicables lors de la délivrance ou du renouvellement des cartes de résident des étrangers, comme suit : - 6.000 DA (au lieu de 3.000 DA) pour les cartes délivrées pour une durée de deux (2) ans ; - 30.000 DA (au lieu de 15.000 DA) pour les cartes délivrées pour une durée de dix (10) ans.

En cas de perte ou de détérioration de la carte de résident étranger, la délivrance d’un duplicata donne lieu à l’acquittement d’une taxe de 3.000 DA (au lieu de 1.000 DA) pour les cartes de deux ans et 6.000 DA (au lieu de 3.000 DA) pour les cartes de dix (10) ans, en sus des droits de renouvellement suscités.



Relèvement de la taxe sur les produits tabagiques



Le communiqué évoque le relèvement de 11 à 22 DA du tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques et l’affectation du produit issu de cette augmentation au profit du compte d’affectation spéciale n°302.133, intitulé Fonds national de sécurité sociale (Art.106).

Dans le but d’assurer une meilleure prise en charge de la politique de la santé, et plus particulièrement de répondre aux besoins de financement de plus en plus important des maladies chroniques et celles liées à la consommation des produits tabagiques (cancer du poumon, maladies cardiovasculaires, etc.), plus fréquentes ces dernières années, les dispositions de l’article 106 de la loi de finances pour 2020 ont relevé de 11 à 22 DA le tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques. A ce titre, et compte tenu de l’impact des pathologies liées à la consommation du tabac sur les dépenses de la sécurité sociale, il serait plus équitable de faire bénéficier également, les organismes de sécurité sociale chargés du financement des prestations d’assurance maladie et ce, par le relèvement de sa quote-part du produit de la taxe sus citée.

Les recettes supplémentaires attendues de ce relèvement seront versées notamment au Fonds national de sécurité sociale pour lui permettre de faire face aux dépenses croissantes induites par la prise en charge de ses missions.

La loi dispose aussi de la réduction de 80 à 30 % du taux de l’abattement applicable sur le montant des redevances liées aux contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques accordé au titre de la retenue à la source en matière d’IRG ou d’IBS.

Les dispositions des articles 18 et 21 de la loi de finances ont respectivement apporté une modification aux articles 108 et 156-2 du CIDTA, à l’effet de revoir à la baisse de 80 à 30% du taux de l’abattement applicable sur le montant des redevances liées aux contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques importés, accordé au titre de la retenue à la source en matière d’IRG ou d’IBS. La réduction du taux de l’abattement en question est motivée par le fait que celui-ci, ne profitera pas à l’utilisateur algérien. En effet, selon la législation fiscale qui était en vigueur, les sociétés étrangères sont soumises à une retenue à la source au taux de 24%. Le taux réel après application de l’abattement de 80% est donc de 4,8%. Par contre, les sociétés algériennes sont taxées à des taux supérieurs suivant les différentes conventions fiscales, d’où le maintien de ce niveau d’avantage n’est plus justifié.

D’un autre côté, les dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour 2020 ont ramené de 50 à 30% le taux de l’avance financière accordée dans le cadre de la procédure de remboursement des crédits de TVA.

Il s’agit de la suppression de la réfaction de 25% en matière de TAP accordée en faveur du secteur du BTPH.

Les dispositions de l’article 24 ont supprimé la réfaction de 25% accordée aux activités exercées dans le secteur du bâtiment et de travaux publics et hydrauliques (BTPH), au motif que celle-ci n’a plus sa raison d’être car l’administration fiscale a engagé des réformes structurelles et fonctionnelles, consistant notamment, en la mise en place d’un système d’information lui permettant de disposer de l’information d’une manière automatique auprès de certaines administrations et institutions publiques se rapportant aux secteurs du bâtiments et des travaux publics et hydrauliques.



TVA sur les ventes réalisées par voie électronique



La loi introduit la soumission des opérations de ventes réalisées par voie électronique à la TVA par l’application du taux réduit de 9% de cette taxe auxdites opérations. «Afin d’adapter notre système fiscal aux différents bouleversements que connaît la société de consommation actuellement et le rendre adéquat par rapport à la réalité du commerce électronique et, partant, résorber les risques inhérents à la non-fiscalisation optimale de ce type de commerce, les dispositions des articles 39 et 41 de la loi de finances pour 2020 ont prévu la soumission des opérations de ventes réalisées par voie électronique à la TVA et application du taux réduit de 9% de cette taxe auxdites opérations», est-il indiqué.

Le communiqué souligne qu’il y a lieu de préciser que les opérations en cause concernent les ventes en ligne de biens numérisés et certains services fournis par voie électronique utilisées et exploitées en Algérie. Cette disposition s’applique, également, lorsque la livraison est effectuée par un assujetti établi hors d’Algérie. Cette mesure est justifiée par le fait que le commerce électronique concerne à la fois des produits matériels et immatériels, et que les systèmes d’imposition classiques connaissent une limite lorsqu’il s’agit de les appliquer sur des produits numérisés vendus par la voie électronique. A cet effet, il devient indispensable de se doter d’un système fiscal dont la vision est d’assurer la neutralité et l’équité entre les différentes formes de commerce. Le communiqué ajoute qu’afin d’appréhender, au mieux, les revenus tirés de la location des salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres, séminaires et meetings, les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2020 ont apporté un réaménagement aux dispositions de l’article 12 du CIDTA.

Le réaménagement du régime d’imposition des revenus en question intervient dans la mesure où l’activité donnant lieu à la location de salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres et autres, est considérée comme étant une activité exercée d’une manière régulière.



Promotion des produits pharmaceutiques



La loi comporte aussi des dispositions sur la limitation de la déductibilité des dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à 1% du chiffre d’affaires annuel et l’exclusion de la déductibilité du bénéfice servant de base au calcul de l’impôt, des frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans lien avec l’activité exercée.

La législation fiscale qui était en vigueur a listé un certain nombre de charges non admises à déduction ou dont la déduction est limitée à un certain montant à l’exemple des cadeaux, des dons et des subventions.

Toutefois, certaines charges supportées par les entreprises exerçant dans le secteur pharmaceutique sont déduites abusivement et ayant pour origine, entre autres, l’engagement de dépenses de rénovation des devantures des pharmacies, l’octroi d’échantillons gratuits de médicaments, alors que ces derniers sont remboursés par la sécurité sociale ainsi que la prise en charge de voyages et déplacements en faveur des professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, etc.). En vue de faire face à ces différents abus et dont le montant a pris une proportion alarmante impactant fortement l’assiette fiscale, les dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour 2020 ont apporté un réaménagement à l’article 169 du CIDTA, à l’effet de limiter la déductibilité des dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à 1% du chiffre d’affaires annuel. Aussi, le même article tend à préciser que les dépenses liées à la publicité sous toutes ses formes ainsi que les frais de lancement des produits, rentrent notamment, dans la catégorie des dépenses de la promotion médicale.

De même que cette mesure prévoit l’exclusion de la déduction du bénéfice fiscal des frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans que cette prise en charge n’ait de lien avec l’activité de la société et ne soit justifiée au plan économique (augmentation du chiffre d’affaires et des bénéfices de la société). En effet, la prise en charge par une entreprise pharmaceutique des frais de rénovation d’une pharmacie ou de la fourniture gratuite d’équipement de rangement métallique ou autre est sans lien direct avec une activité de production et de commercialisation de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques.