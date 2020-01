Formation professionnelle : Nouvelles spécialités à Saïda

Six nouvelles formations seront lancées dans la wilaya de Saïda, lors de la nouvelle session de la formation professionnelle de février prochain, a-t-on appris de la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels.

La responsable du service de suivi de la formation et de l’enseignement professionnels de la dite direction, Mme Rehali Wassila, a précisé que ces nouvelles spécialités concernent, notamment la chimie, la topographie, le froid industriel et la climatisation, l’approvisionnement, l’hygiène et sécurité industrielle.

Ces spécialités seront assurées au niveau de tous les centres de formations relevant des communes de Sidi Boubekeur, Moulay Larbi, Youb et Saïda, a-t-on indiqué.