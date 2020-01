Oran : Saisie de 120 Kg de viande blanche

Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont mis en échec une tentative de commercialisation de 120 kilos de viande blanche impropre à la consommation, a-t-on appris vendredi de ce corps de sécurité.

C’est lors d’un barrage routier sur le CW 35 reliant les localités d’El-Braya et El-Kerma, à proximité de la station de services à l’entrée d’El- Braya, que les gendarmes ont intercepté un camion frigorifique transportant 120 kilos de viande blanche et des abats.

Après le contrôle des documents du véhicule, il s’est avéré que le conducteur, également propriétaire de la marchandise, ne disposait pas d’un certificat des services vétérinaires pour l’abattage de volailles.

Un contrôle vétérinaire a montré que cette viande était impropre à la consommation humaine. Plusieurs infractions ont été relevées, comme l’absence d’un certificat des services compétents concernant ces produits animaliers, la non-conformité du véhicule avec les normes exigées pour le transport de ce genre de marchandises et la présence à bord du camion de produits nocifs. L’enquête autour de cette affaire se poursuit toujours, a-t-on précisé de même source.