Application mobile du théâtre d’Oran : 216 téléchargements en moins de 48 heures

Annoncée dans les colonnes de notre journal en juin dernier, l’application mobile du Théâtre régional Abdelkader-Alloula, première du genre à l’échelle des institutions culturelles dans le pays, est opérationnelle depuis dimanche dernier. Jusqu’à hier 10h30, le nombre des téléchargements des contenus proposés par l’application et les consultations avait atteint successivement 216 et les 624, a-t-on appris hier de Morad Senouci, du TRO d’Oran. «Notre objectif est d’atteindre 1.000 téléchargements d’ici le mois de juin prochain», a déclaré le responsable. Parallèlement à cette opération, l’institution a annoncé le lancement, incessamment, de la formule des cartes d’abonnement et d’amateurs. Jusqu’à hier, le site a enregistré une centaine d’inscriptions émanant des étudiants d’arts dramatiques et 50 jeunes amateurs membres de troupes théâtrales locales, a-t-on indiqué.

Concernant l’application, elle comprend, entre autres, la présentation du théâtre et de son historique, une visite virtuelle du théâtre, les différentes adresses pour entrer en contact avec le TRO et pour rejoindre le club des amis du théâtre, la chaîne youtube (canal TRO) qui rediffuse une synthèse des spectacles et l’ensemble des activités qui y sont organisées, le programme du mois et aussi l’actualité du théâtre. Ceux qui installeront cette application recevront des notifications d’alerte pour les informer des nouveautés et des activités de l’institution, a indiqué M. Senouci. Ce dernier explique que l’application comprend aussi d’autres services qui seront fonctionnels plus tard. «Certaines options sont prévues dans cette application, mais leur activation ne dépend pas de nous, mais d’autres intervenants, telle la réservation des places à distance et l’achat des billets. Nous allons faire tout notre possible afin que la billetterie électronique soit opérationnelle dans les plus brefs délais», a-t-il précisé. Les développeurs et les concepteurs de cette application sont des Oranais qui comptent parmi le public et les amis du théâtre, a-t-il-assuré. «Cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’institution, du développement de sa communication et du renforcement de sa présence sur les réseaux sociaux. Cela fait deux ans que nous avons fait le choix du Net comme un pilier de notre communication avec nos partenaires de la presse. Pour nous, ils sont indissociables.

Ainsi, nous avons commencé par créer notre site internet, ensuite la page facebook qui est liée directement au site et maintenant on passe à la troisième phase qui est l’application», a déclaré le responsable à notre journal. Ce dernier précise, par ailleurs, que la démarche marketing du théâtre Abdelkader-Alloula est globale. «Nous nous imposons des exigences dans tout ce que nous entreprenons pour être aux normes internationales, nos spectacles démarrent à l’heure, nous travaillons au quotidien sur l’amélioration de l’accueil, nous diversifions nos programmes, etc. Nous voulons faire dans la proximité et l’universel en même temps», a-t-il indiqué.

Amel Saher