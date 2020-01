L’APW de Sétif adopte son budget primitif 2020 : Dynamiser le développement local

Siégeant en session extraordinaire, suite à sa convocation par le wali conformément à l’article 168 du code de la wilaya, l’Assemblée populaire de la wilaya de Sétif, réunie mercredi sous la présidence de Nordine Hamideche, a adopté le budget primitif 2020.

Au cours de cette session, qui s’est tenue en présence de 42 élus sur les 55 que compte cette APW, n’impactant de ce fait en rien le déroulement normal de cette session, le président de l’APW soulignera l’importance que revêt l’ordre du jour et l’impact qu’est appelé à produire le budget primitif sur le développement local.

Un budget, dit-il en substance, qui se veut être un moyen important dans la prise en charge des préoccupations du citoyen.

Le wali Mohamed Belkateb, qui consacrera comme lors de ses multiples sorties sur le terrain, une part importante à l’écoute, au dialogue et à la concertation, sera cependant sans détours dans une intervention qui se voulait rassembler toutes les énergies autour des exigences de cette vaste wilaya, déplorant, par-la même, la situation qui prévaut depuis près de deux années déjà au sein de cette assemblée élue. Il fera état des initiatives qu’il n’a cessé de mettre en œuvre depuis son arrivée à la tête de cette wilaya à l’effet de redynamiser cette APW qu’il qualifiera de partenaire privilégié dans la dynamique du développement local. «Il reste que la réglementation doit prévaloir à tous les niveaux», dit-il, soulignant, avant de s’adresser aux élus, que «la solution pour cette assemblée ne peut venir que de ses membres», faisant état de sa disponibilité à les accompagner. Plus de 10.000 logements seront remis cette année dans cette wilaya avec un bond qualitatif en matière de couverture en gaz naturel, d’autres décisions importantes verront le jour d’ici le mois de Ramadhan en matière d’AEP et de mise à niveau entre les communes dans le secteur de la Jeunesse et des Sports, pour ne citer que cela, dit le wali, qui appellera les membres de l’APW à abonder dans le sens des intérêts de cette wilaya. Après quoi, les membres présents adopteront le budget primitif 2020 marqué par un taux de prélèvement de 45,80% et qui a consacré dans sa consistance globale de 3.738.981.779,77 DA, une part importante à l’équipement et à l’investissement (1.400.676.398,01 DA), alors que le volet inhérent au fonctionnement qui prend également en charge certaines actions relevant des secteurs des Travaux publics, des forêts et des communes, décroche une part de 2.338.305.381,76 dinars. F. Zoghbi