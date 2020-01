Tizi Ouzou : Le téléphérique remonte la pente

Une première partie du téléphérique de Tizi Ouzou a été mise en service, hier, à l'occasion de la célébration du nouvel An amazigh Yennayer 2970, en présence du ministre des Transports et des Travaux publics, Farouk Chiali.

Comportant quatre stations, cette ligne de 2,5 km desservie par 65 cabines permettra le transport prévisionnel de 2.400 passagers par heure et permettra de relier en onze minutes la station de la gare multimodale de Bouhinoun «Kaf-Naadja», à la sortie sud-ouest de la ville, d'où a été donné le coup d’envoi jusqu’à la gare CEM Babouche, à proximité du siège de la wilaya, pour un coût de 30 DA le voyage.

S’agissant des horaires d'exploitation, ils s’étalent de 6h à 19h et de 6h à 12h30, les vendredis pour les besoins des travaux de maintenance avec des horaires adaptés durant le mois de Ramadhan et la période estivale, a-t-on indiqué. Un exposé sur le projet et les entreprises intervenantes, ainsi que sur la situation des deux secteurs, Transport et Travaux publics au niveau local, a été présenté, par les responsables des deux secteurs, au ministre qui s'est félicité de la mise en service de ce moyen qui aura une «une répercussion énorme sur la mobilité des citoyens» et aidera à «améliorer le transport» dans la ville.

Plusieurs essais techniques ont été effectués en juin et novembre derniers par l’Entreprise de gestion du métro d’Alger (EMA), maître de l’ouvrage, entre les deux stations, alors que les travaux du deuxième tronçon de ce projet, devant relier la station CEM Babouche au mausolée de Sidi Belloua, se poursuivent encore, avec la mobilisation de quatre entreprises. Ce projet, dont le coût de réalisation est de 8,7 milliards de DA, comporte deux stations de départ et d'arrivée (Bouhinoune et Redjaouna), ainsi que quatre stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade 1er-Novembre, du siège de la wilaya (CEM Babouche) et de l'hôpital Belloua.

Le transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital Belloua à Redjaouna sera assuré par le système télécabine, tandis qu'à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m d'altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique.

Lancés en 2013 et prévus à la livraison fin 2017, les travaux ont enregistré du retard dû essentiellement à l'emplacement initial de certains pylônes et à la lenteur des procédures d’expropriation et d’indemnisation des propriétaires terriens, tout récemment assainies.